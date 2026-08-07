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Футбол

Ливерпуль готовит серьезное предложение по Барколя

Мерсисайдцы готовы предложить 115 млн евро.
Сегодня, 17:40       Автор: Андрей Безуглый
Брэдли Барколя / Getty Images
Брэдли Барколя / Getty Images

Ливерпуль готовится сделать первое предложение по Брэдли Барколя, пишет L’Équipe.

Мерсисайдцы готовы предложить 115 млн евро за французского вингера.

Однако этой сумму недостаточно, чтобы убедить ПСЖ. Парижане оценивают своего игрока в 150 млн евро без учета бонусов.

Тем не менее издание полагает, что первое официальное предложение наконец определит ход переговоров и их стартовую точку.

Сам же Барколя хочет перейти в Ливерпуль.

Ранее также сообщалось, что экс-игрок Арсенала вернулся в АПЛ.

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