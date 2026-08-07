"Два британца и самый большой британский бой": Промоутер Джошуа озвучил позицию по месту для поединка с Фьюри

Эдди Хирн, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа, отреагировал на намерение устроить бой его клиента с Тайсоном Фьюри в США.

Представитель Эй Джея уверен, что поединок двух британских боксеров должен состояться на их родине.

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"В конце августа состоится пресс-конференция. Я не буду сидеть здесь и рассказывать, что бой ни в коем случае не состоится в США, потому что все может измениться. Но мне действительно кажется, что поединок должен состояться в Великобритании, и мы сделаем все возможное для этого.

Мы против боя в США. Похоже, что все остальные согласны на это, но не Энтони Джошуа. Он чувствует ответственность перед британскими фанатами бокса и сделает все возможное, чтобы дать им то, чего они хотят.

Мы готовы драться в ноябре. Нет причин откладывать этот бой. Мы попытаемся сделать так, чтобы проведение этого боя в США стало максимально невыгодным с финансовой точки зрения - в надежде, что они в итоге скажут: "Ладно, давайте устроим его в Великобритании".

Конечно, Нью-Йорк - мировая столица развлечений. Но кому какая разница? Это два британца и самый большой бой в истории британского бокса. Но я понимаю бизнес", - приводит слова Хирна Sky Sports.

Ранее промоутер Фьюри оценил шансы Джошуа в их поединке.

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