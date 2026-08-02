"Уже не тот, что раньше": Промоутер Фьюри оценил шансы Джошуа в их поединке

Фрэнк Уоррен, промоутер бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Тайсона Фьюри, поделился мыслями о бое против еще одного экс-обладателя титулов в дивизионе Энтони Джошуа.

Представитель британского боксера убежден, что его клиент будет очевидным фаворитом будущего поединка.

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"Я считаю Тайсона явным фаворитом. Я говорил это с самого начала. Знаете, стили делают бои, и я думаю, что Тайсон остановит Эй Джея. Он сделает то же самое, что сделал Даниэль Дюбуа.

Джошуа уже не тот, что раньше, правда? То есть, сколько ему сейчас лет? 36? Я уже старый, не помню. Знаете, он тренировался с Усиком и делал все, что должен был. Он выглядит невероятно. Они заставили его работать по новой, тяжелой программе физподготовки. Но чего ты точно не можешь сделать в боксе - так это накачать мышцы на своем подбородке", - сказал Уоррен в комментарии DAZN Boxing.

Напомним, что поединок Фьюри и Джошуа планируют организовать в конце этого года.

Ранее Джошуа подтвердил намерение драться с Фьюри.

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