Ювентус подписал нападающего ПСЖ, ранее уже выступавшего за туринский клуб
Ювентус объявил о подписании нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани.
О переходе 27-летнего футболиста сообщает официальный сайт "бьянконери".
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Французский форвард подписал с туринским клубом контракт, который будет рассчитан до 30 июня 2031 года.
В составе итальянской команды новичок будет выступать под 9-м номером.
Back in Bianconero… ⚪️⚫️— JuventusFC 🇬🇧🇺🇸 (@juventusfcen) August 2, 2026
Randal Kolo Muani returns! 👊
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Сумма трансфера составила 38 миллионов евро, которые будут выплачены в четыре этапа. Также предусмотрены бонусы на сумму 12 миллионов евро и дополнительные расходы в размере 3,2 миллиона евро.
Коло Муани уже выступал за Ювентус на правах аренды во второй половине сезона-2024/25. Тогда он провел в составе туринской команды 22 поединка, записав на свой счет десять голов и три результативные передачи.
Минувший сезон нападающий провел в аренде в Тоттенхэме и принял участие в 41 матче, отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.
Ранее сообщалось, что Ювентус подписал нападающего Дженоа.
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