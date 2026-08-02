Ювентус подписал нападающего ПСЖ, ранее уже выступавшего за туринский клуб

Рандаль Коло Муани второй раз в карьере пополнил состав "бьянконери".

Ювентус объявил о подписании нападающего ПСЖ Рандаля Коло Муани.

О переходе 27-летнего футболиста сообщает официальный сайт "бьянконери".

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Французский форвард подписал с туринским клубом контракт, который будет рассчитан до 30 июня 2031 года.

В составе итальянской команды новичок будет выступать под 9-м номером.

Сумма трансфера составила 38 миллионов евро, которые будут выплачены в четыре этапа. Также предусмотрены бонусы на сумму 12 миллионов евро и дополнительные расходы в размере 3,2 миллиона евро.

Коло Муани уже выступал за Ювентус на правах аренды во второй половине сезона-2024/25. Тогда он провел в составе туринской команды 22 поединка, записав на свой счет десять голов и три результативные передачи.

Минувший сезон нападающий провел в аренде в Тоттенхэме и принял участие в 41 матче, отличившись пятью голами и четырьмя ассистами.

Ранее сообщалось, что Ювентус подписал нападающего Дженоа.

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