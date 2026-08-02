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Футбол

Челси оформил переход аргентинского полузащитника из Страсбура

Валентин Барко пошел на повышение в рамках футбольной системы "синих".
Сегодня, 21:12       Автор: Игорь Мищук
Валентин Барко / Getty Images
Валентин Барко / Getty Images

Челси объявил о подписании полузащитника Страсбура и сборной Аргентины Валентина Барко.

Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 22-летний универсальный хавбек заключил с "синими" долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2033 года.

Финансовые детали сделки не разглашаются.

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В ближайшее время игрок присоединится к команде на предсезонных сборах в Гонконге.

Отметим, что Челси и Страсбур входят в структуру одного консорциума BlueCo.

В прошлом сезоне Барко провел в составе Страсбура 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет три гола и девять результативных передач.

Ранее Челси объявил о подписании защитника сборной Франции.

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