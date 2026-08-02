Челси оформил переход аргентинского полузащитника из Страсбура
Челси объявил о подписании полузащитника Страсбура и сборной Аргентины Валентина Барко.
Как сообщает официальный сайт лондонского клуба, 22-летний универсальный хавбек заключил с "синими" долгосрочный контракт, рассчитанный до июня 2033 года.
Финансовые детали сделки не разглашаются.
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В ближайшее время игрок присоединится к команде на предсезонных сборах в Гонконге.
Отметим, что Челси и Страсбур входят в структуру одного консорциума BlueCo.
В прошлом сезоне Барко провел в составе Страсбура 43 матча во всех турнирах, записав на свой счет три гола и девять результативных передач.
Ранее Челси объявил о подписании защитника сборной Франции.
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