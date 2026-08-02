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Футбол

ПСЖ ведет переговоры о приобретении японского голкипера

Парижский клуб сделал официальное предложение Парме по Дзиону Судзуки.
Сегодня, 21:57       Автор: Игорь Мищук
Дзион Судзуки / Getty Images
Дзион Судзуки / Getty Images

ПСЖ работает над трансфером голкипера Пармы и сборной Японии Дзиона Судзуки.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, французский клуб уже сделал предложение по 23-летнему вратарю в размере 33 миллионов евро с учетом бонусов.

При этом отмечается, что парижане на данный момент опережают Ювентус в борьбе за игрока, поскольку обратились к Парме с официальным предложением.

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Подписание японского голкипера также будет зависеть от ситуации с Люка Шевалье, который может покинуть ПСЖ этим летом.

Судзуки часть прошлого сезона пропустил из-за травмы. Всего в минувшей кампании голкипер провел за Парму 22 матча, пропустив 30 голов, а в шести поединках сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Ранее сообщалось, что ПСЖ договорился с Монако о подписании вингера Манеса Аклиуша.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы ПСЖ Парма

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