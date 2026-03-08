Формула 1: Кубок конструкторов-2026

Сезон Формулы-1 2026 года, также как и в 2025, будет содержать 24 Гран-при, во время которых команды будут бороться за победу в Кубке Конструкторов.

По итогам сезона-2025 с огромным перевесом обладателем трофея стала команда Макларен, которая попытается снова стать лучшей уже в новом году.

Положение команд в Кубке конструкторов-2026:

Мерседес – 43 очка Феррари – 27 Макларен – 10 Ред Булл – 8 Хаас – 6 Рейсинг Буллз – 4 Ауди – 2 Альпин – 1 Уильямс – 0 Кадиллак – 0 Астон Мартин – 0

Положение команд в Кубке конструкторов-2025:

Макларен - 800 очков Мерседес - 459 Ред Булл - 426 Феррари - 382 Уильямс - 137 Рейсинг Буллз - 92 Астон Мартин - 80 Хаас - 73 Заубер - 68 Альпин - 22

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Дополнительное очко присуждается пилоту за лучший круг гонки в том случае, если он финишировал в первой десятке. Также очками будут награждаться пилоты, которые финишировали в первой восьмерке по итогам спринта.

