Формула 1: Кубок конструкторов-2026
Представляем вашему вниманию положение команд в Кубке конструкторов в сезоне-2026.
Сезон Формулы-1 2026 года, также как и в 2025, будет содержать 24 Гран-при, во время которых команды будут бороться за победу в Кубке Конструкторов.
По итогам сезона-2025 с огромным перевесом обладателем трофея стала команда Макларен, которая попытается снова стать лучшей уже в новом году.
Положение команд в Кубке конструкторов-2026:
- Мерседес – 43 очка
- Феррари – 27
- Макларен – 10
- Ред Булл – 8
- Хаас – 6
- Рейсинг Буллз – 4
- Ауди – 2
- Альпин – 1
- Уильямс – 0
- Кадиллак – 0
- Астон Мартин – 0
Положение команд в Кубке конструкторов-2025:
- Макларен - 800 очков
- Мерседес - 459
- Ред Булл - 426
- Феррари - 382
- Уильямс - 137
- Рейсинг Буллз - 92
- Астон Мартин - 80
- Хаас - 73
- Заубер - 68
- Альпин - 22
Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Дополнительное очко присуждается пилоту за лучший круг гонки в том случае, если он финишировал в первой десятке. Также очками будут награждаться пилоты, которые финишировали в первой восьмерке по итогам спринта.
Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с положением пилотов в личном зачете.