Формула 1: Кубок конструкторов-2026

Представляем вашему вниманию положение команд в Кубке конструкторов в сезоне-2026.
Сегодня, 08:14
Феррари / Getty Images
Феррари / Getty Images

Сезон Формулы-1 2026 года, также как и в 2025, будет содержать 24 Гран-при, во время которых команды будут бороться за победу в Кубке Конструкторов.

По итогам сезона-2025 с огромным перевесом обладателем трофея стала команда Макларен, которая попытается снова стать лучшей уже в новом году.

Положение команд в Кубке конструкторов-2026:

  1. Мерседес – 43 очка
  2. Феррари – 27
  3. Макларен – 10
  4. Ред Булл – 8
  5. Хаас – 6
  6. Рейсинг Буллз – 4
  7. Ауди – 2
  8. Альпин – 1
  9. Уильямс – 0
  10. Кадиллак – 0
  11. Астон Мартин – 0

Положение команд в Кубке конструкторов-2025:

  1. Макларен - 800 очков
  2. Мерседес - 459
  3. Ред Булл - 426
  4. Феррари - 382
  5. Уильямс - 137
  6. Рейсинг Буллз - 92
  7. Астон Мартин - 80
  8. Хаас - 73
  9. Заубер - 68
  10. Альпин - 22

Система начисления очков: 25 – 18 – 15 – 12 – 10 – 8 – 6 – 4 – 2 – 1. Дополнительное очко присуждается пилоту за лучший круг гонки в том случае, если он финишировал в первой десятке. Также очками будут награждаться пилоты, которые финишировали в первой восьмерке по итогам спринта.

Напомним, что на ISPORT также можно ознакомиться с положением пилотов в личном зачете.

