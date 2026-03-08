iSport.ua
Атлетик - Барселона 0:1: обзор матча и результат игры 07.03.2026

Гол Ямаля позволил лидеру чемпионата увезти три очка из Бильбао.
Сегодня, 00:15       Автор: Игорь Мищук
Барселона обыграла Атлетик / Getty Images
Барселона обыграла Атлетик / Getty Images

В субботу, 7 марта, Барселона встречалась в гостях с Атлетиком в матче 27-го тура испанской Ла Лиги.

Подопечным Ханса-Дитера Флика удалось одержать непростую победу, обыграв соперника с минимальным счетом 1:0.

Читай также: Реал в концовке вырвал победу у Сельты

После безголевого первого тайма Барселона сумела добиться положительного результата только в середине второй половины встречи благодаря индивидуальным действиям Ламина Ямаля. На 68-й минуте вингер каталонцев, получив мяч на правом углу штрафной, нанес обводящий удар в дальнюю девятку, а мяч от стойки влетел в сетку.

Набрав 67 очков, Барселона продолжает возглавлять турнирную таблицу Ла Лиги, опережая Реал на четыре пункта. Атлетик с 35 баллами занимает девятое место.

Статистика матча Атлетик - Барселона 27-го тура чемпионата Испании

Атлетик - Барселона 0:1

Гол: Ямаль, 68

Ожидаемые голы (xG): 0.86 - 0.44
Владение мячом: 30% - 70%
Удары: 10 - 7
Удары в створ: 3 - 2
Угловые: 2 - 4
Фолы: 11 - 9

Атлетик: Симон - Горосабель, Вивиан, Лапорт, Бойро - Рего (Весга, 69), Хаурегисар (Эд. Гарсия, 74) - И. Уильямс (Гурусета, 69), С. Санчес (Сансет, 46), Беренгер - У. Гомес (Наварро, 11).

Барселона: Ж. Гарсия - Канселу, Кубарси, Э. Гарсия, Мартин - Берналь (Педри, 46), Касадо (Араухо, 78) - Ямаль, Ольмо (Фермин, 62), Рашфорд (Рафинья, 62) - Торрес (Левандовски, 62).

Предупреждения: Рего, Вивиан - Кубарси.

