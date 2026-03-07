Ливерпуль, Ман Сити и Арсенал следят за игроком Бенфики

А каталонцы и мюнхенцы уже ведут переговоры.

На Даниэля Банжаки охотятся сразу три гранда АПЛ и команды из чемпионатов Испании и Германии. Об этом сообщает TEAMtalk.

Ливерпуль, Манчестер Сити, Барселона, Бавария и Арсенал следят за 17-летним игроком Бенфики.

Отмечается, что каталонская и мюнхенская команды уже провели переговоры о потенциальном соглашении, а английские клубы узнавали информацию о переговорных процессах с португальцем.

Из-за интереса из других чемпионатов Бенфика предлагает игроку досрочный контракт. На текущий момент контракт защитника с лиссабонской командой рассчитан до лета 2027 года.

К слову, Тоттенхэм рассматривает возможность увольнения Тудора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!