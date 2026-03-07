iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Ливерпуль, Ман Сити и Арсенал следят за игроком Бенфики

А каталонцы и мюнхенцы уже ведут переговоры.
Сегодня, 12:00       Автор: Валентина Чорноштан
Даниэл Банжаки / Getty Images
Даниэл Банжаки / Getty Images

На Даниэля Банжаки охотятся сразу три гранда АПЛ и команды из чемпионатов Испании и Германии. Об этом сообщает TEAMtalk.

Ливерпуль, Манчестер Сити, Барселона, Бавария и Арсенал следят за 17-летним игроком Бенфики.

Отмечается, что каталонская и мюнхенская команды уже провели переговоры о потенциальном соглашении, а английские клубы узнавали информацию о переговорных процессах с португальцем.

Из-за интереса из других чемпионатов Бенфика предлагает игроку досрочный контракт. На текущий момент контракт защитника с лиссабонской командой рассчитан до лета 2027 года.

К слову, Тоттенхэм рассматривает возможность увольнения Тудора.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Ливерпуль Манчестер Сити Арсенал Лондон Бенфика Лиссабон Бавария Мюнхен

Статьи по теме

Флик связывает свою судьбу с Барселоной с выбором президента Флик связывает свою судьбу с Барселоной с выбором президента
Манчестер Сити неожиданно потерял очки с Ноттингемом Манчестер Сити неожиданно потерял очки с Ноттингемом
Арсенал минимально одолел Брайтон Арсенал минимально одолел Брайтон
Ключевые игроки Барселоны пропустят несколько недель из-за травм бедра Ключевые игроки Барселоны пропустят несколько недель из-за травм бедра

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Кубок мира возвращается после Олимпиады-2026 этапом в Контиолахти
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Футбол сегодня: два матча в рамках УПЛ, а также Ванат и Цыганков сыграют против Леванте
просмотров
УПЛ: Александрии присудили техническое поражение в матче с Оболонью
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
просмотров

Последние новости

Еврокубки13:32
НБА и ФИБА договорились о запуске нового баскетбольного проекта в Европе
Лига Чемпионов13:11
Звезда Реала настроен на доминирование в матчах с Манчестер Сити
Олимпийские игры12:45
Украина выиграла первое золото на Паралимпийских играх
Теннис12:23
Калинина вышла в финал турнира WTA 125
Европа12:00
Ливерпуль, Ман Сити и Арсенал следят за игроком Бенфики
Украина11:29
Игрок сборной Украины рассказал, как проходила его реабилитация после перелома малоберцовой кости
Теннис10:59
Ястремская заканчивает своё участие на турнире в Индиан-Уэллсе
Теннис10:56
Ястремская уступила Эале на Indian Wells
Олимпийские игры10:34
Зрители освистали российскую делегацию на открытии зимних Паралимпийских игр
Формула 110:15
Гран-при Австралии: Расселл выиграл квалификацию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK