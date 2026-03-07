iSport.ua
Автоспорт

Мерседес получил денежный штраф за болид Антонелли

ФИА наказала немецкую команду после инцидента в квалификации.
Сегодня, 13:53       Автор: Валентина Чорноштан
Кими Антонелли и Джордж Рассел / Getty Images
Кими Антонелли и Джордж Рассел / Getty Images

Антонелли разбил болид в третьей практике, но машину успели восстановить к концу первого сегмента квалификации, и Кими принял в ней участие, сумев сохранить 2-ю позицию на решетке.

Как пишет сайт ФИА, внутри федерации приняли решение не наказывать гонщика спортивным штрафом, а оштрафовать саму команду.

Штраф Мерседес должен был выплатить за то, что механики не отсоединили от машины вентилятор для охлаждения воздуховода, и во время квалификации он упал, из-за чего пришлось показать красные флаги.

Сумма штрафа составила 7500 евро. Добавим, что денежный штраф также заплатит Альпин: команда тоже выпустила болид в небезопасном состоянии, за что была оштрафована на 5000 евро.

Узнать, кто с какого места будет стартовать в гонке, которая пройдет 8 марта в 6:00 по киевскому времени, вы можете на нашем сайте.

