Пилот Мерседеса может пропустить квалификацию Гран-при Австралии после аварии в практике

Не уверены, успеют ли подготовить болид Антонелли к квалификации.
Сегодня, 05:00       Автор: Валентина Чорноштан
Кими Антонелл / Getty Images
Кими Антонелл / Getty Images

Кими Антонелли попал в серьезную аварию на последних минутах третьей практики перед Гран-при Австралии.

Пилот Мерседеса ударился о барьеры задней частью машины во втором повороте. Сам гонщик не пострадал и смог без проблем выбраться из болида, а вот машина получила существенные повреждения.

После инцидента представитель немецкой команды в эфире канала Sky Sports заявил, что шасси и силовая установка выглядят нормально, что является самым важным для продолжения прохождения практики.

Также он отметил, что гарантий того, что Антонелли выедет на квалификацию, нет, однако команда делает все возможное, чтобы машина была готова вовремя.

