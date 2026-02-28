iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Антонелли: Этап в Мельбурне станет для многих шоком

Умение работать с батареей станет залогом успеха.
Сегодня, 17:59       Автор: Андрей Безуглый
Андреа Кими Антонелли / Getty Images
Андреа Кими Антонелли / Getty Images

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли считает, что Гран-при Австралии будет очень непростым для всех команд.

Итальянец убежден, что ключевым будет умение работать с батареей. А весь опыт тестов в Бахрейне может оказаться бесполезным в Мельбурне.

Антонелли также считает, что преимущество получит та команда, которая сумеет найти баланс уже на первой практике.

"Сейчас основная задача пилота за рулем болида – добиться правильного распределения энергии в работе силовой установки. Потому что в Мельбурне все будет совсем иначе в сравнении с тем, какова ситуация была в Бахрейне", - сказал Андреа.

И я уверен, что с точки зрения работы с батареей этап в Мельбурне станет для многих шоком. Нам нужно будет найти способ добиться оптимального распределения энергии. Вот почему команда очень много времени уделяет работе на симуляторе.

В Бахрейне у нас было шесть дней тестов – то есть у команды было полно времени для того, чтобы подобрать правильные настройки и оптимизировать работу силовой установки. Но в Мельбурне у нас будет всего три сессии свободных заездов, а потом сразу квалификация. Так что нужно постараться найти оптимальный вариант к первой же практике

Ранее также Оскар Пиастри показал специальный шлем для первого этапа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Андреа Кими Антонелли

Статьи по теме

Антонелли раскрыл неочевидную роль Ферстаппена в пелотоне Антонелли раскрыл неочевидную роль Ферстаппена в пелотоне
ФИА наказала Мерседес после инцидента с Антонелли и Цунодой ФИА наказала Мерседес после инцидента с Антонелли и Цунодой
Ред Булл принес официальные извинения за обвинения в сторону пилота Мерседес Ред Булл принес официальные извинения за обвинения в сторону пилота Мерседес
Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все Антонелли: В этом сезоне позиция на трассе зачастую решает практически все

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг
ТОП-5 моментов НБА: эффектный слэмданк Майнотта возглавил рейтинг

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Биатлон-2025/2026: Дале-Шевдаль и Мишлон одержали победы в масс-стартах на Олимпиаде-2026
просмотров
Лига чемпионов: Реал сыграет протис Сити или Буде/Глимт - онлайн-трансляция жеребьевки
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2026 года
просмотров
Футбол сегодня: Миколенко сыграет с Ньюкаслом, Малиновский - с Интером, а также немецкое дерби
просмотров

Последние новости

Европа19:35
Барселона с хет-триком Ямаля разбила Вильярреал
Европа19:05
Ливерпуль с перформансом Экитике одолел Вест Хэм
Европа19:02
Эвертон и Брентфорд вырвали победу в непростых поединках
Украина18:29
Кривбасс пролонгировал трех украинцев
Формула 117:59
Антонелли: Этап в Мельбурне станет для многих шоком
Украина17:50
Суперлига: Днепр разгромил Соколов, Мавпы переиграли Запорожье
Другие страны17:33
Одна из стран согласилась протестировать у себя "офсайд Венгера"
Украина17:30
Металлист 1925 дожал Александрию
Украина16:57
Карпаты получили серьезное наказание от УАФ
Европа16:22
Ювентус разрабатывает схему ради экс-лидера Наполи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK