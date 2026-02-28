Антонелли: Этап в Мельбурне станет для многих шоком

Пилот Мерседес Андреа Кими Антонелли считает, что Гран-при Австралии будет очень непростым для всех команд.

Итальянец убежден, что ключевым будет умение работать с батареей. А весь опыт тестов в Бахрейне может оказаться бесполезным в Мельбурне.

Антонелли также считает, что преимущество получит та команда, которая сумеет найти баланс уже на первой практике.

"Сейчас основная задача пилота за рулем болида – добиться правильного распределения энергии в работе силовой установки. Потому что в Мельбурне все будет совсем иначе в сравнении с тем, какова ситуация была в Бахрейне", - сказал Андреа.

И я уверен, что с точки зрения работы с батареей этап в Мельбурне станет для многих шоком. Нам нужно будет найти способ добиться оптимального распределения энергии. Вот почему команда очень много времени уделяет работе на симуляторе. В Бахрейне у нас было шесть дней тестов – то есть у команды было полно времени для того, чтобы подобрать правильные настройки и оптимизировать работу силовой установки. Но в Мельбурне у нас будет всего три сессии свободных заездов, а потом сразу квалификация. Так что нужно постараться найти оптимальный вариант к первой же практике

Ранее также Оскар Пиастри показал специальный шлем для первого этапа.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!