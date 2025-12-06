iSport.ua
ФИА наказала Мерседес после инцидента с Антонелли и Цунодой

Контакт на пит-лейн привёл к штрафу для Мерседеса.
Сегодня, 17:25       Автор: Валентина Чорноштан
Юки Цунода / Getty Images
Юки Цунода / Getty Images

Пилот Мерседеса Андреа Кими Антонелли въехал в боковую часть болида пилота Ред Булл Юки Цуноды во время третьей практики перед Гран-при Абу-Даби на пит-лейне.

"А, блин, Юки… Ты сказал мне “да”, а тут оказался Цунода", – сообщил итальянец своему инженеру по радио.

Читай также: Гран-при Абу-Даби: Ферстаппен взял поул, пилоты Макларен - в тройке

Из-за этого Мерседес заплатит штраф в размере 10 000 евро.

Ранее гонщик Феррари разбил свой болид в последней тренировке перед Гран-при Абу-Даби.

