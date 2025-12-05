Руководитель Ред Булл расхвалил Ферстаппена перед финалом сезона

Глава конюшни Ред Булл Лоран Мекис оценил путь Макса Ферстаппена в нынешнем сезоне. Менеджер назвал уровень выступлений нидерландца высочайшим, сообщает официальный сайт ФИА.

"Он невероятно расслаблен. Это не маска. Честно говоря, насколько я вижу во второй части сезона, он всегда таков – и в плохие, и в хорошие моменты. Он полностью принял наш подход, мы двигаемся от гонки к гонке и не обращаем лишнего внимания на очки в чемпионате.

Независимо от того, выиграет Макс или нет, можно с уверенностью заявить, что мир в этом сезоне открыл еще более феноменального Макса после его четвертого титула. Отчасти благодаря тому, каким мощным оказался камбэк. Отчасти потому, насколько он расслаблен и хорошо встроен в команду. Он действительно принял этот вызов с правильным настроем. Отчасти из-за того, что он гонялся в других сериях", – рассказал Мекис.

К Гран-при Абу-Даби Ферстаппен подошел вторым в общем зачете. Пилот Макларен Ландо Норрис оторвался от гонщика Ред Булл на 12 пунктов. Для титула нидерландец должен побеждать, а соперник – финишировать не выше 4-го места.

К слову, в пятницу Норрис дважды опередил Ферстаппена в свободных практиках.

