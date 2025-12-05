iSport.ua
Сборная Украины узнала потенциальных соперников на ЧМ-2026

Команда Сергея Реброва попала в группу F.
Вчера, 21:04       Автор: Андрей Безуглый
Сборная Украины / Getty Images
Сборная Украины / Getty Images

В пятницу, 5 декабря, в Вашингтоне состоялась жеребьевка группового этапа ЧМ-2026.

Напомним, что сборная Украины попала в четвертую корзину и уже узнала потенциальных соперников на мундиале.

"Сине-желтые" сыграют в группе F, куда также попали сборные Нидерландов, Японии и Туниса.

Со всеми результатами жеребьевки ЧМ-2026 вы можете ознакомиться на нашем сайте.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сборная Украины ЧМ 2026

