Оценка Забарного в игре против Монако

В пятницу, 6 марта, ПСЖ на своем стадионе принимал Монако. Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В матче сыграл Илья Забарный - украинский защитник провел полный поединок.

За 90 минут украинец совершил 38 касаний мяча, отдал 33 точные передачи из 35 (94%), выполнил 2 точные длинные передачи, сделал 2 выноса, выиграл 1 дуэль из 2 (50%), допустил 2 потери мяча и совершил 1 фол.

Статистический портал SofaScore оценил игру Забарного в 6,5 балла, а Whoscored поставил украинцу 6.0.

К слову, узнать, как Бавария без Кейна справилась с менхенгладбахской Боруссией, вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!