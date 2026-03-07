iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Оценка Забарного в игре против Монако

Сыграл полный поединок в матче.
Сегодня, 08:23       Автор: Валентина Чорноштан
Илья Забарный / Getty Images
Илья Забарный / Getty Images

В пятницу, 6 марта, ПСЖ на своем стадионе принимал Монако. Игра завершилась победой гостей со счетом 3:1.

В матче сыграл Илья Забарный - украинский защитник провел полный поединок.

За 90 минут украинец совершил 38 касаний мяча, отдал 33 точные передачи из 35 (94%), выполнил 2 точные длинные передачи, сделал 2 выноса, выиграл 1 дуэль из 2 (50%), допустил 2 потери мяча и совершил 1 фол.

Статистический портал SofaScore оценил игру Забарного в 6,5 балла, а Whoscored поставил украинцу 6.0.

К слову, узнать, как Бавария без Кейна справилась с менхенгладбахской Боруссией, вы можете на нашем сайте.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Илья Забарный

Статьи по теме

ПСЖ с Забарным неожиданно уступил Монако ПСЖ с Забарным неожиданно уступил Монако
ПСЖ изменил календарь ради подготовки к Лиге чемпионов ПСЖ изменил календарь ради подготовки к Лиге чемпионов
Арсенал нашёл замену постоянно травмирующемуся Хаверцу Арсенал нашёл замену постоянно травмирующемуся Хаверцу
ПСЖ с Забарным минимально одолел Гавр ПСЖ с Забарным минимально одолел Гавр

Видео

ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты

Популярное на сайте

Биатлон-2025/2026: Кубок мира возвращается после Олимпиады-2026 этапом в Контиолахти
просмотров
Биатлон: онлайн-трансляция женской индивидуальной гонки в Контиолахти
просмотров
Футбол сегодня: два матча в рамках УПЛ, а также Ванат и Цыганков сыграют против Леванте
просмотров
УПЛ: Александрии присудили техническое поражение в матче с Оболонью
просмотров
ТОП-5 моментов НБА: эффектный данк защитника Миннесоты
просмотров

Последние новости

Теннис10:59
Ястремская заканчивает своё участие на турнире в Индиан-Уэллсе
Теннис10:56
Ястремская уступила Эале на Indian Wells
Олимпийские игры10:34
Зрители освистали российскую делегацию на открытии зимних Паралимпийских игр
Формула 110:15
Гран-при Австралии: Расселл выиграл квалификацию
Бокс10:02
Карл Фроч - о бое Усик – Верховен: "Усик хотел проходняк. Усик получил проходняк"
НХЛ09:38
НХЛ: Вегас уступил Миннесоте, Флорида обыграла Детройт
НБА08:57
НБА: Сан-Антонио одолел Клипперс, Денвер проиграл Нью-Йорку
Европа08:23
Оценка Забарного в игре против Монако
Европа07:30
Арбелоа после победы над Сельтой: "Нужно отметить нашу академию и характер"
Европа07:12
Футбол сегодня: два матча в рамках УПЛ, а также Ванат и Цыганков сыграют против Леванте
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK