ПСЖ изменил календарь ради подготовки к Лиге чемпионов

Луис Энрике получил дополнительное время.
Сегодня, 12:32       Автор: Валентина Чорноштан
Игроки ПСЖ / Getty Images
Игроки ПСЖ / Getty Images

Матчи 1/8 Лиги чемпионов ПСЖ - Челси пройдут 1-го и 17-го марта, из-за этого парижская команда сменила свой график в чемпионате Франции.

В Лиге 1 на 15 марта была запланированная игра ПСЖ против Нанта, но руководство "столичной" команды попросили перенести матч на апрель, на что Совет директоров дал зеленый свет.

Подопечные Луиса Энрике считают что перенес игры повлияет на качественную подготовку перед игрой с Челси.

Отмечаеться, что новая дата игры будет известна позже.

К слову, Тоттенхэм подготовил "страховочный механизм" на случай вылета из АПЛ.

