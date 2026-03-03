iSport.ua
Антверпен готовит третью попытку подписать игрока Шахтера

Бельгийцы рассчитывают на бесплатный трансфер.
Сегодня, 12:51       Автор: Валентина Чорноштан
Лассина Траоре / Getty Images
Лассина Траоре / Getty Images

Лассина Траоре может переехать в чемпионат Бельгии. Об этом сообщает Het Nieuwsblad.

По имеющейся информации, Антверпен уже в третий раз направил запрос по поводу трансфера игрока Шахтер, на этот раз лично игроку.

Первые два раза стороны были очень близки к подписанию контракта, футболист даже прошёл медицинский осмотр, однако врачи выявили, что он не полностью восстановился после травмы. В итоге переход поставили на паузу, а позже Шахтер и вовсе изменил своё мнение относительно сделки.

Отмечается, что сейчас Антверпен рассматривает возможность подписать форварда бесплатно, поскольку его контракт с Шахтером истекает летом 2026 года.

Ранее защитник Ворсклы раскрыл проблемы клуба.

