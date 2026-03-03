Защитник Ворсклы раскрыл проблемы клуба

В понедельник полтавская Ворскла официально объявила о том, что приостанавливает свою работу, тем самым ставя на паузу проекты женской и мужской команд.

Защитник полтавской команды Владислав Дворовенко прокомментировал информацию о приостановке деятельности клуба.

Это правда. Все мы надеялись на лучшее, но произошло так, как уже все увидели. У команды есть трансферные баны, недавно получившие новый бан, а также определённые долги перед игроками. Как будет дальше - неизвестно.

То есть пока нет никакой информации о том, что будет дальше с игроками Ворсклы, да?

"Информация есть, но насколько её можно обнародовать, я не знаю. Думаю, завтра уже будет известно всё на 100%", - сказал Владислав.

Также защитник заявил, что у Ворсклы есть финансовые долги лично перед ним.

К слову, уже назначены арбитры матчей 1/4 финала Кубка Украины, 3 марта пройдёт первый четвертьфинальный матч - Динамо сыграет против Ингульца.

