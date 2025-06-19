Ворскла пригласит иностранного специалиста

Ворскла определилась с главным кандидатом на пост тренера.

Как утверждает журналист Игорь Бурбас, выбор полтавского клуба пал на Желько Любеновича.

Ранее Ворскла хотела назначить Дмитрия Чирикала, но не сумела договориться о контракте. Сейчас же идут переговоры с сербским специалистом.

Напомним, что Любенович ранее играл и тренировал в Украине. Его последним клубом был Минай, с которым он как раз и работал в Первой лиге.

Ранее также Александрия представила нового главного тренера.

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