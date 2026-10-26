iSport.ua
Русский Українська

Ломаченко договорился о бое с чемпионом мира

Украинский боксер Василий Ломаченко может вернуться на ринг ради поединка с американцем О'Шаки Фостером, который владеет чемпионскими поясами во втором полулегком весе.
Вчера, 13:45       Автор: Сергей Носенко
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Как сообщает журнал The Ring, боксеры договорились о встрече после победы Фостера над мексиканцем Эмануэлем Наваррете. Их поединок состоялся 25 октября и завершился победой американца единогласным решением судей.

Фостер не только защитил свой титул WBC, но и завоевал пояса IBF и WBO, став объединенным чемпионом мира в категории до 59 кг.

При этом американец не исключил встречу с украинцем, однако подчеркнул, что хотел бы, чтобы Ломаченко сначала провел разминочный бой. По словам Фостера, он не хочет, чтобы после их возможного поединка соперник ссылался на длительный перерыв в выступлениях.

Ломаченко, которому в феврале исполнится 39 лет, в свою очередь, намерен возобновить карьеру после завершения выступлений в 2025 году. Украинец рассчитывает побороться за звание абсолютного чемпиона мира во втором полулегком весе.

Напомним, на днях Далто Смит с трудом защитил титул чемпиона мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ломаченко новости О`Шаки Фостер

Статьи по теме

"Чтобы не было оправданий": Потенциальный соперник назвал условие для боя с Ломаченко "Чтобы не было оправданий": Потенциальный соперник назвал условие для боя с Ломаченко
Фостер уверенно одолел Наваррете, объединив три титула во втором полулегком весе Фостер уверенно одолел Наваррете, объединив три титула во втором полулегком весе
Ломаченко получил двух потенциальных соперников для боя в ноябре Ломаченко получил двух потенциальных соперников для боя в ноябре
Ломаченко нацелился на возвращение ради титула Ломаченко нацелился на возвращение ради титула

Видео

НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто
НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: украинское Эль Класико и другие кубковые матч
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кудривкой в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Автоспорт17:43
FIA готовит возвращение V8 в Формулу-1
Другие17:09
Мэр Осло призвала не пускать российских лыжников в Норвегию
Бокс16:31
Усик и Канело могут получить доступ к бункерам
Европа14:45
В Манчестер Юнайтед наконец определись с судьбой Каррика
Европа14:10
Мбаппе принес официальные извинения Китаю
Европа13:25
Челси попытается провернуть 100-миллионный трансфер в январе
Футбол12:35
Мбаппе оказался втянут в скандал из-за мемов
Теннис11:45
Ястремская с трудом прошла первый раунд в Гуанчжоу
Европа10:55
Кейн минимально опередил Мбаппе в борьбе за Золотой мяч
Украина10:15
Кубок Украины: Эль-Классико в 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK