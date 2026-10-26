Ломаченко договорился о бое с чемпионом мира

Украинский боксер Василий Ломаченко может вернуться на ринг ради поединка с американцем О'Шаки Фостером, который владеет чемпионскими поясами во втором полулегком весе.

Как сообщает журнал The Ring, боксеры договорились о встрече после победы Фостера над мексиканцем Эмануэлем Наваррете. Их поединок состоялся 25 октября и завершился победой американца единогласным решением судей.

Фостер не только защитил свой титул WBC, но и завоевал пояса IBF и WBO, став объединенным чемпионом мира в категории до 59 кг.

При этом американец не исключил встречу с украинцем, однако подчеркнул, что хотел бы, чтобы Ломаченко сначала провел разминочный бой. По словам Фостера, он не хочет, чтобы после их возможного поединка соперник ссылался на длительный перерыв в выступлениях.

Shock vs Loma next year? 👀 The two agreed to fight following Foster's win over Emanuel Navarrete last night 🤝 https://t.co/TWw7pyJf9g — Ring Magazine (@ringmagazine) October 25, 2026

Ломаченко, которому в феврале исполнится 39 лет, в свою очередь, намерен возобновить карьеру после завершения выступлений в 2025 году. Украинец рассчитывает побороться за звание абсолютного чемпиона мира во втором полулегком весе.

Напомним, на днях Далто Смит с трудом защитил титул чемпиона мира.

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