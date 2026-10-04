Ломаченко получил двух потенциальных соперников для боя в ноябре

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко уже имеет двух возможных соперников для возвращения на ринг.

Украинский боксер может провести следующий поединок против одного из двух претендентов — непобежденного филиппинца Чарли Суареса или россиянина Эльнура Самедова.

Как сообщает Boxing News, именно эти два имени сейчас рассматриваются командой Ломаченко. При этом Суарес считается фаворитом среди возможных соперников украинца.

Суарес имеет профессиональный рекорд из 19 побед и считается одним из самых опасных бойцов дивизиона. Филиппинец ранее претендовал на титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, однако его поединок против Эмануэля Наваретте завершился досрочно. Из-за глубокого рассечения у мексиканца бой был остановлен, и позже был признан недействительным.

Именно победа над Суаресом потенциально может приблизить Ломаченко к чемпионскому поединку во втором полулегком весе.

Второй вариант — Эльнур Самедов, владеющий регулярным титулом WBA во втором полулегком весе. По информации Boxing News, такой бой мог бы открыть Ломаченко более прямой путь к полноценному титулу WBA. Победитель потенциального поединка Ломаченко – Самедов мог бы выйти на победителя противостояния Энтони Какаче и Ника Болла.

Ломаченко последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе. В июне 2025 года украинец объявил о завершении карьеры, но в мае 2026-го сообщил о возвращении в профессиональный бокс.

Рекорд Ломаченко — 18 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.

Возвращение Ломаченко может стать частью его нового чемпионского плана. Ранее менеджер украинца Эгис Климас заявил, что главной целью спортсмена остается завоевание титула абсолютного чемпиона мира во втором полулегком весе.

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