iSport.ua
Русский Українська

Ломаченко получил двух потенциальных соперников для боя в ноябре

Бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко уже имеет двух возможных соперников для возвращения на ринг.
Сегодня, 09:42       Автор: Сергей Носенко
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Украинский боксер может провести следующий поединок против одного из двух претендентов — непобежденного филиппинца Чарли Суареса или россиянина Эльнура Самедова.

Как сообщает Boxing News, именно эти два имени сейчас рассматриваются командой Ломаченко. При этом Суарес считается фаворитом среди возможных соперников украинца.

Суарес имеет профессиональный рекорд из 19 побед и считается одним из самых опасных бойцов дивизиона. Филиппинец ранее претендовал на титул чемпиона мира по версии WBO во втором полулегком весе, однако его поединок против Эмануэля Наваретте завершился досрочно. Из-за глубокого рассечения у мексиканца бой был остановлен, и позже был признан недействительным.

Именно победа над Суаресом потенциально может приблизить Ломаченко к чемпионскому поединку во втором полулегком весе.

Второй вариант — Эльнур Самедов, владеющий регулярным титулом WBA во втором полулегком весе. По информации Boxing News, такой бой мог бы открыть Ломаченко более прямой путь к полноценному титулу WBA. Победитель потенциального поединка Ломаченко – Самедов мог бы выйти на победителя противостояния Энтони Какаче и Ника Болла.

Ломаченко последний раз выходил на ринг в мае 2024 года, когда досрочно победил Джорджа Камбососа-младшего и завоевал титул IBF в легком весе. В июне 2025 года украинец объявил о завершении карьеры, но в мае 2026-го сообщил о возвращении в профессиональный бокс.

Рекорд Ломаченко — 18 побед (12 нокаутом) и 3 поражения.

Возвращение Ломаченко может стать частью его нового чемпионского плана. Ранее менеджер украинца Эгис Климас заявил, что главной целью спортсмена остается завоевание титула абсолютного чемпиона мира во втором полулегком весе.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ломаченко новости

Статьи по теме

Ломаченко нацелился на возвращение ради титула Ломаченко нацелился на возвращение ради титула
Энтони Фаулер оценил карьеру Ломаченко после завершения бокса Энтони Фаулер оценил карьеру Ломаченко после завершения бокса
Украинский блогер призвал ограничить выезд Ломаченко за границу Украинский блогер призвал ограничить выезд Ломаченко за границу
Бой Ломаченко и Лопеса не состоится 30 мая Бой Ломаченко и Лопеса не состоится 30 мая

Видео

Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" потерпели разгромное поражение от Северной Ирландии в Лиге наций
просмотров
Футбол сегодня: матчи 10-го тура Первой лиги Украины
просмотров
Свитолина прошла в третий раунд Пекина
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс10:20
Американского боксера обвинили в убийстве
Бокс09:42
Ломаченко получил двух потенциальных соперников для боя в ноябре
Бокс09:15
Уиттакер оказался на настиле
Теннис08:45
Ястремская не смогла выйти в четвертый круг турнира WTA 1000 в Пекине
Европа08:20
Футбол сегодня: матчи 10-го тура Первой лиги Украины
Лига наций00:10
Испания уверенно разобралась дома с Чехией
Вчера, 23:38
Лига наций23:38
УЕФА назначил рефери на матч Украина - Венгрия в Лиге наций
Лига наций22:40
Историческое фиаско: Англия сокрушила в гостях Хорватию в Лиге наций - видео матча
Лига наций21:49
Сборная Хорватии потерпела самое крупное поражение в своей истории
Лига наций20:58
Англия устроила болезненное избиение Хорватии в Лиге наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK