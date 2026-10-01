Ломаченко нацелился на возвращение ради титула

Украинский боксер Василий Ломаченко планирует вернуться в профессиональный бокс, чтобы осуществить свою мечту — стать абсолютным чемпионом мира.

Об этом рассказал американский журналист Брайан Кастер со ссылкой на разговор с менеджером украинца Эгисом Климасом.

"Лома вернется только для того, чтобы осуществить свою мечту стать абсолютным чемпионом. Но в своей естественной весовой категории — 130 фунтов", — сообщил Кастер.

По словам Климаса, Ломаченко хотел бы встретиться с победителем боя Эмануэль Наваррете — О'Шаки Фостер, который определит обладателей нескольких титулов во втором полулегком весе.

Update on this:

Spoke to Egis Klimas and he told me Loma is only coming back to fulfill his dream of becoming undisputed! But at his natural weight of 130. Wants the winner of Navarrate/Foster winner but eyeing Cacace right now. Says time off Has done his body well and will be… pic.twitter.com/q8yPKYugsq — Brian Custer (@BCusterTV) September 29, 2026

При этом украинец уже присматривается к Энтони Какаче в качестве потенциального соперника для возвращения.

Климас также отметил, что пауза пошла Ломаченко на пользу, и после возвращения боксер будет находиться в еще лучшей физической форме.

Таким образом, Ломаченко рассматривает возможность возвращения в весовую категорию до 130 фунтов (59 кг), где его целью станет объединение всех основных чемпионских поясов.

При этом дата возвращения Ломаченко и его следующий соперник пока официально не определены.

А в это время Уиттакера и Уоллеса пришлось разнимать на пресс-конференции перед боем.

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