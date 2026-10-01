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Ломаченко нацелился на возвращение ради титула

Украинский боксер Василий Ломаченко планирует вернуться в профессиональный бокс, чтобы осуществить свою мечту — стать абсолютным чемпионом мира.
Сегодня, 19:01       Автор: Сергей Носенко
Василий Ломаченко / Getty Images
Василий Ломаченко / Getty Images

Об этом рассказал американский журналист Брайан Кастер со ссылкой на разговор с менеджером украинца Эгисом Климасом.

"Лома вернется только для того, чтобы осуществить свою мечту стать абсолютным чемпионом. Но в своей естественной весовой категории — 130 фунтов", — сообщил Кастер.

По словам Климаса, Ломаченко хотел бы встретиться с победителем боя Эмануэль Наваррете — О'Шаки Фостер, который определит обладателей нескольких титулов во втором полулегком весе.

При этом украинец уже присматривается к Энтони Какаче в качестве потенциального соперника для возвращения.

Климас также отметил, что пауза пошла Ломаченко на пользу, и после возвращения боксер будет находиться в еще лучшей физической форме.

Таким образом, Ломаченко рассматривает возможность возвращения в весовую категорию до 130 фунтов (59 кг), где его целью станет объединение всех основных чемпионских поясов.

При этом дата возвращения Ломаченко и его следующий соперник пока официально не определены.

А в это время Уиттакера и Уоллеса пришлось разнимать на пресс-конференции перед боем.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Ломаченко новости

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