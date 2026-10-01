Уиттакера и Уоллеса пришлось разнимать на пресс-конференции перед боем
Бойцы встретились на пресс-конференции в четверг 1 октября. Уиттакер неоднократно заявлял, что находится на другом уровне по сравнению с соперником. Уоллес и его тренер Грег Иди проводили параллели между предстоящим поединком и неожиданной победой над Джеромом Пампеллоне в 2024 году.
Именно упоминание Пампеллоне, которого Уиттакер ранее побеждал на любительском уровне, заметно разозлило британца. Во время очной встречи Уиттакер начал тыкать пальцем в сторону соперника, после чего Уоллес коснулся его груди. В ситуацию пришлось вмешаться представителям службы безопасности, которые разняли боксеров.
VERBALS AFTER THE FACE OFF 🍿 #WhittakerWallace pic.twitter.com/lFDgidx26r— Matchroom Boxing (@MatchroomBoxing) October 1, 2026
После инцидента Уиттакер объяснил, что именно его задело.
"Я просто дал ему понять, что я не Пампеллоне. Они постоянно говорили о Пампеллоне — я победил его на любительском турнире одной рукой", — заявил британец.
При этом Уиттакер отметил, что не собирается недооценивать соперника, поскольку на кону стоит слишком многое.
Поединок состоится в субботу на арене Utilita в Бирмингеме. На кону будет статус обязательного претендента на титулы WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе, которыми владеет Дмитрий Бивол.
"Если я пройду через это, мир будет моим трофеем, и я верю, что пройду через это с честью", — сказал Уиттакер.
Напомним, Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.
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