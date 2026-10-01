iSport.ua
Русский Українська

Уиттакера и Уоллеса пришлось разнимать на пресс-конференции перед боем

Британский боксер Бен Уиттакер и ирландско-австралийский боец Конор Уоллес устроили стычку во время очной встречи перед поединком.
Сегодня, 18:24       Автор: Сергей Носенко
Бен Уиттакер и Конор Уоллес / Getty Images
Бен Уиттакер и Конор Уоллес / Getty Images

Бойцы встретились на пресс-конференции в четверг 1 октября. Уиттакер неоднократно заявлял, что находится на другом уровне по сравнению с соперником. Уоллес и его тренер Грег Иди проводили параллели между предстоящим поединком и неожиданной победой над Джеромом Пампеллоне в 2024 году.

Именно упоминание Пампеллоне, которого Уиттакер ранее побеждал на любительском уровне, заметно разозлило британца. Во время очной встречи Уиттакер начал тыкать пальцем в сторону соперника, после чего Уоллес коснулся его груди. В ситуацию пришлось вмешаться представителям службы безопасности, которые разняли боксеров.

После инцидента Уиттакер объяснил, что именно его задело.

"Я просто дал ему понять, что я не Пампеллоне. Они постоянно говорили о Пампеллоне — я победил его на любительском турнире одной рукой", — заявил британец.

При этом Уиттакер отметил, что не собирается недооценивать соперника, поскольку на кону стоит слишком многое.

Поединок состоится в субботу на арене Utilita в Бирмингеме. На кону будет статус обязательного претендента на титулы WBA, IBF и WBO в полутяжелом весе, которыми владеет Дмитрий Бивол.

"Если я пройду через это, мир будет моим трофеем, и я верю, что пройду через это с честью", — сказал Уиттакер.

Напомним, Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Бен Уоллес

Статьи по теме

Пистонс раздали фанатам фигурки Бена Уоллеса с его легендарным афро Пистонс раздали фанатам фигурки Бена Уоллеса с его легендарным афро
Панатинаикосу нужен Бен Уоллес Панатинаикосу нужен Бен Уоллес
Ломаченко нацелился на возвращение ради титула Ломаченко нацелился на возвращение ради титула
Рассел: "Я больше не чувствую себя потерянным" Рассел: "Я больше не чувствую себя потерянным"

Видео

Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем
Фьюри и Джошуа устроили первую дуэль взглядов перед боем

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" встретятся с Северной Ирландией в третьем туре Лиги наций
просмотров
Футбол сегодня: Клопп попробует наконец-то победить
просмотров
Свитолина сыграет с Синяковой
просмотров
УПЛ: утверждены даты и время начала матчей девятого тура
просмотров

Последние новости

Бокс19:01
Ломаченко нацелился на возвращение ради титула
Бокс18:24
Уиттакера и Уоллеса пришлось разнимать на пресс-конференции перед боем
Формула 117:44
Рассел: "Я больше не чувствую себя потерянным"
Киберспорт17:03
Бутылка пива на столе у игрока: мендежер команды объяснила ситуацию
Украина16:32
Кудривка может подписать ирландского вингера
НХЛ14:06
НХЛ: Три сухих периода в Северной Каролине, Ванкувер дожал Эдмонтон
Лига наций13:43
Мальдера рассказал, кто сыграет в воротах сборной Украины
Лига наций13:35
Миколенко не сыграет против Северной Ирландии
Другие страны12:31
Аргентина без Месси обыграла Боливию
Лига наций11:28
Онлайн-трансляция пресс-конференции Андреа Мальдеры
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK