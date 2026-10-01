Мальдера рассказал, кто сыграет в воротах сборной Украины

Тренер уже определился с голкиперами на ближайшие матчи национальной команды.

Во время пресс-конференции перед матчем против Северной Ирландии главный тренер сборной Украины Андреа Мальдера сообщил, на кого из голкиперов рассчитывает в ближайших поединках.

Итальянский специалист заявил, что против Северной Ирландии сыграет Дмитрий Ризник, который выходил в стартовом составе в матче первого тура Лиги наций против Венгрии.

В последнем же поединке сентябрьско-октябрьского сбора, против сборной Венгрии, место в воротах должен занять Анатолий Трубин, если не возникнет никаких форс-мажорных обстоятельств.

Таким образом, тренер планирует дать сыграть в одном матче каждому из двух голкиперов. Как заявил Мальдера на пресс-конференции, он доверяет своим вратарям.

Напомним, что в матче против Северной Ирландии точно не сыграет Виталий Миколенко, который продолжает восстанавливаться после травмы.

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