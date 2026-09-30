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"В свое время я расскажу всю правду": Роналду выступил с заявлением из-за скандала в сборной Португалии

Звездный нападающий подтвердил, что покинул расположение национальной команды.
Вчера, 22:52       Автор: Игорь Мищук
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду подтвердил, что не примет участие в предстоящих матчах Лиги наций против Дании и Норвегии.

Ранее стало известно, что из-за конфликта с главным тренером Жорже Жезушем и недовольства количеством своего игрового времени 41-летний футболист самовольно покинул расположение национальной команды.

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О своем решении звездный игрок сообщил у себя в Instagram, пообещав позже рассказать всю правду о скандале.

"После пресс-конференции главного тренера сборной и после разговора с президентом Федерации футбола Португалии я принял решение покинуть расположение национальной команды.

В свое время я расскажу португальцам всю правду о причинах, которые побудили меня уйти из национальной сборной, которой я всегда преданно служил.

Сейчас время пожелать удачи Португалии и всем моим партнерам по команде без исключения", - написал Роналду.

Напомним, что предыдущий матч Лиги наций со сборной Норвегии (2:1) Роналду провел на скамейке запасных, хотя ему обещали предоставить игровое время. После поединка тренер португальской сборной объяснил, почему не задействовал игрока.

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