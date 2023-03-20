Даяна Ястремская: результаты матчей
ISPORT представляет статистику и результаты поединков Даяны Ястремской.
Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает представлять страну на международных турнирах
Сегодня, 20 марта, на турнире в Маями спортсменка встретится с немкой Анна-Леной Фридзам.
Результаты Даяны Ястремской в 2023 году
Маями, США
20:50 Даяна Ястремская - Анна-Лена Фридзам (Германия)
Индиан-Уэллс, США
Даяна Ястремская - Барбора Крейчикова (Чехия) - 1:6, 2:6
Даяна Ястремская - Анна Бондар (Венгрия) - 6:3, 6:4
Биография и статистика Даяны Ястремской
Теннисистка родилась 15 мая 2000 года в Одессе. Профессиональную спортивную карьеру начала в 2015 году.
На Турнирах Большого шлема лучший результат Даяны 1/16 финала Уимблдона
- Australian Open - 1/32 финала (2019)
- Уимблдон - 1/16 (2019)
- Ролан Гаррос - первый раунд (2022, 2020, 2019)
- US Open - 1/32 (2019)
Спортсменка, рост которой 175 см за свою карьеру заработала около 3 млн призовых. Лучшим результатом в рейтинге WTA было 21 место.