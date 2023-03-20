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Даяна Ястремская: результаты матчей

ISPORT представляет статистику и результаты поединков Даяны Ястремской.
Сегодня, 20:20
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает представлять страну на международных турнирах

Сегодня, 20 марта, на турнире в Маями спортсменка встретится с немкой Анна-Леной Фридзам.

Результаты Даяны Ястремской в 2023 году

Маями, США

20:50 Даяна Ястремская - Анна-Лена Фридзам (Германия)

Индиан-Уэллс, США

Даяна Ястремская - Барбора Крейчикова (Чехия) - 1:6, 2:6

Даяна Ястремская - Анна Бондар (Венгрия) - 6:3, 6:4

Биография и статистика Даяны Ястремской

Теннисистка родилась 15 мая 2000 года в Одессе. Профессиональную спортивную карьеру начала в 2015 году.

На Турнирах Большого шлема лучший результат Даяны 1/16 финала Уимблдона

  • Australian Open - 1/32 финала (2019)
  • Уимблдон - 1/16 (2019)
  • Ролан Гаррос - первый раунд (2022, 2020, 2019)
  • US Open - 1/32 (2019)

Спортсменка, рост которой 175 см за свою карьеру заработала около 3 млн призовых. Лучшим результатом в рейтинге WTA было 21 место.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина WTA Даяна Ястремская

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