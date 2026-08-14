iSport.ua
Русский Українська

Даяна Ястремская: результаты матчей

ISPORT представляет статистику и результаты поединков Даяны Ястремской.
Сегодня, 09:20       Автор: Василий Медвидь
Даяна Ястремская / Getty Images
Даяна Ястремская / Getty Images

Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает представлять страну на международных турнирах.

На турнире WTA 1000 в Цинциннати украинская теннисистка прекратила выступления уже после первого раунда, уступив в двух сетах Татьяне Марии из Германии.

Результаты Даяны Ястремской в 2026 году

Цинциннати, США

  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Татьяна Мария (Германия) 1:6, 2:6

Уимблдон

  • Второй раунд: Даяна Ястремская - Джессика Боусас Манейро (Испания) 1:2 (3:6, 7:6 (1), 2:6)
  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Аой Ито (Япония) 7:6(1), 4:6, 7:5

Ноттингем, Великобритания

  • Второй раунд: Даяна Ястремская - Татьяна Мария (Германия) 1:6, 2:6
  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Алисия Дудени (Великобритания) 6:4, 7:6 (2)

Хертогенбос, Нидерланды

  • Второй раунд: Даяна Ястремская - Айла Томлянович (Австралия) 6:4, 4:6, 5:7
  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Сара Бейлек (Чехия, 6) 6:1, 6:2

Парма, Италия

  • Финал: Даяна Ястремская - Барбора Крейчикова (Чехия) 6:3, 6:3
  • 1/2 финала: Даяна Ястремская - Джессика Боусас Манейро (Испания) 7:6(5), 6:7(4), 7:6(5)
  • 1/4 финала: Даяна Ястремская - Солана Сьерра (Аргентина) 6:3, 7:5
  • Второй раунд: Даяна Ястремская - Ханне Вандевинкель (Бельгия) 6:3, 6:2
  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Виктория Босио (Аргентина) 7:6(3), 6:2

Рим, Италия

  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Анастасия Захарова (нейтральный статус)  6:4, 5:7, 6:7(6)

Мадрид, Испания

  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Солана Сьерра (Аргентина) 6:7(10), 6:7(8)

Линц, Австрия

  • Второй раунд: Даяна Ястремская - Габриэла Русе (Румыния) 4:6, 7:6, 4:6
  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Энн Ли (США) 7:5, 4:6, 6:3

Чарльстон, США

  • Второй раунд: Даяна Ястремская - Белинда Бенчич (Швейцария) 2:6, 7:6, 3:6
  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Анастасия Захарова (нейтральный статус) 7:5, 6:2

Майами, США

  • Второй раунд: Даяна Ястремская - Елена Остапенко (Латвия) 6:4, 6:4
  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Эшлин Крюгер (США) 2:6, 6:4, 7:5

Индиан-Уэллс, США

  • Второй раунд: Даяна Ястремская - Александра Эала (Филиппины) 5:7, 6:4, 5:7
  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:2

Мерида, Испания

  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Марина Стакушич (Канада) 4:6, 3:6

Дубай, ОАЭ

  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Джанис Тджен (Индонезия) 4:6, 1:6

Доха, Катар

  • Второй раунд: Даяна Ястремская - Элина Свитолина (Украина) 1:6, 4:6
  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Кристина Букша (Испания) 6:4, 4:6, 7:6(5)

Абу-Даби, ОАЭ

  • 2-й раунд: Даяна Ястремська (Україна) - Катерина Александрова (нейтрал.,2) - 3:6, 0:6
  • 1-й раунд: Даяна Ястремская - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 6:2, 7:5

Australian Open

  • 1-й раунд: Даяна Ястремская - Елена Габриэла Русе (Румыния) 4:6, 5:7

Аделаида, Австралия

  • 1/16 фіналу. Даяна Ястремская - Катержина Синякова (Чехия) 0:6, 1:6

Брисбен, Австралия

  • 1/8 фіналу: Даяна Ястремская - Джессика Пегула (США) 7:5, 2:6, 3:6
  • Второй раунд: Даяна Ястремская - Лейла Фернандес (Канада) 6:1, 6:2
  • Первый раунд: Даяна Ястремская - Талия Гибсон (Австралия) 7:6(3), 7:6(4)

Биография и статистика Даяны Ястремской

Теннисистка родилась 15 мая 2000 года в Одессе. Профессиональную спортивную карьеру начала в 2015 году.

На Турнирах Большого шлема лучший результат Даяны 1/16 финала Уимблдона

  • Australian Open - полуфинал (2024)
  • Уимблдон - 1/16 (2019)
  • Ролан Гаррос - третий раунд (2024, 2025)
  • US Open - 1/32 (2019)

Спортсменка, рост которой 175 см за свою карьеру на начало 2026 года заработала $6,031,242 призовых. Лучшим результатом в рейтинге WTA было 21 место.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Украина WTA Даяна Ястремская

Статьи по теме

Ястремская проиграла на старте турнира в Цинциннати Ястремская проиграла на старте турнира в Цинциннати
Калинина с трудом прошла в следующий раунд турнира в Цинциннатти Калинина с трудом прошла в следующий раунд турнира в Цинциннатти
Свитолина разгромила Анисимову на "тысячнику" в Торонто Свитолина разгромила Анисимову на "тысячнику" в Торонто
Болонья оформила переход конкурента Довбику Болонья оформила переход конкурента Довбику

Видео

Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, квалификация Лиги Европы, матчи Кубка Италии
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа10:58
Болонья оформила переход конкурента Довбику
Украина10:30
УПЛ-2026/27, анонс тура №3: Харьков попробует сдержать Шахтер
Лига конференций10:29
"Никаких оправданий нет": Бражко извинился за поражение от Карабаха
Лига конференций09:55
"Соперник не хотел проигрывать": Тренер Карабаха оценил победу над Динамо
Теннис09:20
Ястремская завершила выступления на турнире в США после первого круга
Лига Европы08:59
Сикан отличился крутым голом в отборе Лиги Европы и помог Андерлехту выиграть
Теннис08:22
Ястремская проиграла на старте турнира в Цинциннати
Европа07:45
Футбол сегодня: старт тура УПЛ, квалификация Лиги Европы, матчи Кубка Италии
Вчера, 23:39
Лига конференций23:39
Вылет Динамо из еврокубков стал самым ранним за 21 год
Лига конференций23:15
Костюк: Сегодня нам не хватило ни удачи, ни мастерства
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK