Даяна Ястремская: результаты матчей
Украинская теннисистка Даяна Ястремская продолжает представлять страну на международных турнирах.
На турнире WTA 1000 в Цинциннати украинская теннисистка прекратила выступления уже после первого раунда, уступив в двух сетах Татьяне Марии из Германии.
Результаты Даяны Ястремской в 2026 году
Цинциннати, США
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Татьяна Мария (Германия) 1:6, 2:6
Уимблдон
- Второй раунд: Даяна Ястремская - Джессика Боусас Манейро (Испания) 1:2 (3:6, 7:6 (1), 2:6)
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Аой Ито (Япония) 7:6(1), 4:6, 7:5
Ноттингем, Великобритания
- Второй раунд: Даяна Ястремская - Татьяна Мария (Германия) 1:6, 2:6
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Алисия Дудени (Великобритания) 6:4, 7:6 (2)
Хертогенбос, Нидерланды
- Второй раунд: Даяна Ястремская - Айла Томлянович (Австралия) 6:4, 4:6, 5:7
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Сара Бейлек (Чехия, 6) 6:1, 6:2
Парма, Италия
- Финал: Даяна Ястремская - Барбора Крейчикова (Чехия) 6:3, 6:3
- 1/2 финала: Даяна Ястремская - Джессика Боусас Манейро (Испания) 7:6(5), 6:7(4), 7:6(5)
- 1/4 финала: Даяна Ястремская - Солана Сьерра (Аргентина) 6:3, 7:5
- Второй раунд: Даяна Ястремская - Ханне Вандевинкель (Бельгия) 6:3, 6:2
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Виктория Босио (Аргентина) 7:6(3), 6:2
Рим, Италия
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Анастасия Захарова (нейтральный статус) 6:4, 5:7, 6:7(6)
Мадрид, Испания
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Солана Сьерра (Аргентина) 6:7(10), 6:7(8)
Линц, Австрия
- Второй раунд: Даяна Ястремская - Габриэла Русе (Румыния) 4:6, 7:6, 4:6
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Энн Ли (США) 7:5, 4:6, 6:3
Чарльстон, США
- Второй раунд: Даяна Ястремская - Белинда Бенчич (Швейцария) 2:6, 7:6, 3:6
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Анастасия Захарова (нейтральный статус) 7:5, 6:2
Майами, США
- Второй раунд: Даяна Ястремская - Елена Остапенко (Латвия) 6:4, 6:4
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Эшлин Крюгер (США) 2:6, 6:4, 7:5
Индиан-Уэллс, США
- Второй раунд: Даяна Ястремская - Александра Эала (Филиппины) 5:7, 6:4, 5:7
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Чжан Шуай (Китай) 6:3, 6:2
Мерида, Испания
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Марина Стакушич (Канада) 4:6, 3:6
Дубай, ОАЭ
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Джанис Тджен (Индонезия) 4:6, 1:6
Доха, Катар
- Второй раунд: Даяна Ястремская - Элина Свитолина (Украина) 1:6, 4:6
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Кристина Букша (Испания) 6:4, 4:6, 7:6(5)
Абу-Даби, ОАЭ
- 2-й раунд: Даяна Ястремська (Україна) - Катерина Александрова (нейтрал.,2) - 3:6, 0:6
- 1-й раунд: Даяна Ястремская - Беатрис Хаддад Майя (Бразилия) 6:2, 7:5
Australian Open
- 1-й раунд: Даяна Ястремская - Елена Габриэла Русе (Румыния) 4:6, 5:7
Аделаида, Австралия
- 1/16 фіналу. Даяна Ястремская - Катержина Синякова (Чехия) 0:6, 1:6
Брисбен, Австралия
- 1/8 фіналу: Даяна Ястремская - Джессика Пегула (США) 7:5, 2:6, 3:6
- Второй раунд: Даяна Ястремская - Лейла Фернандес (Канада) 6:1, 6:2
- Первый раунд: Даяна Ястремская - Талия Гибсон (Австралия) 7:6(3), 7:6(4)
Биография и статистика Даяны Ястремской
Теннисистка родилась 15 мая 2000 года в Одессе. Профессиональную спортивную карьеру начала в 2015 году.
На Турнирах Большого шлема лучший результат Даяны 1/16 финала Уимблдона
- Australian Open - полуфинал (2024)
- Уимблдон - 1/16 (2019)
- Ролан Гаррос - третий раунд (2024, 2025)
- US Open - 1/32 (2019)
Спортсменка, рост которой 175 см за свою карьеру на начало 2026 года заработала $6,031,242 призовых. Лучшим результатом в рейтинге WTA было 21 место.