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Олийникова с победы стартовала на турнире в Румынии

Украинка в длительном матче обыграла турецкую соперницу.
Сегодня, 18:42       Автор: Игорь Мищук
Александра Олийникова / Getty Images
Александра Олийникова / Getty Images

Украинка Александра Олийникова (№52 WTA) успешно стартовала на турнире WTA 250 в румынских Яссах.

В первом круге соревнований украинская теннисистка встречалась с представительницей Турции Ипек Оз (№424 WTA) и одержала победу в двух сетах со счетом 7:6(1), 7:6(5).

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Соперницы провели на корте 2 часа 30 минут. Украинка за матч не выполнила ни одной подачи навылет, допустила пять двойных ошибок и реализовала три из пяти брейк-пойнтов.

WTA 250, Яссы, Румыния
Первый круг

Александра Олийникова (Украина) - Ипек Оз (Турция) 7:6(1), 7:6(5)

Следующей соперницей Олийниковой станет "нейтралка" с российским паспортом Елена Приданкина.

Ранее сообщалось, что обидчица Марты Костюк стала победительницей Уимблдона-2026.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: WTA Александра Олейникова

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