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Костюк обошла Гофф и Осаку по уникальному достижению

Стала третьей по виннерам на Уимблдоне.
Сегодня, 10:25       Автор: Валентина Чорноштан
Марта Костюк / Getty Images
Марта Костюк / Getty Images

Украинская теннисистка Марта Костюк попала в тройку самых результативных теннисисток Уимблдона‑2026.

По итогам уимблдонского турнира она вошла в число лидеров по количеству виннеров, нанеся 159 чистых ударов, которые соперницы не смогли достать.

В списке украинка уступила только двум представительницам Чехии. Первую строчку заняла Каролина Мухова, на счету которой 210 виннеров, второй результат показала Линда Носкова (190).

Таким образом, Костюк замкнула тройку, опередив американку Коко Гофф (148) и японку Наоми Осаку (133).

Ранее Костюк объяснила своё поражение в полуфинале Уимблдона.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Марта Костюк

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