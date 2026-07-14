Дешам признал превосходство Испании перед очной встречей в 1/2 финала

Не верит в свою команду перед игрой в Далласе.

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает Испанию главным претендентом на победу в полуфинальном матче чемпионата мира.

Напомним, что игра Франции против испанцев пройдёт во вторник, 14 июля, в 22:00 по киевскому времени.

"Испания - безусловный фаворит. Они много забивают и за весь турнир пропустили только один мяч. Не собираюсь оказывать на них дополнительное давление - их результаты говорят сами за себя", — отметил французский специалист.

🫵🏽🇪🇸 Didier Deschamps: “Spain are clear favorites, without a doubt”.



“I’m not putting pressure on them. Scoring a lot, only one goal conceded… they’re favorites”. pic.twitter.com/fnwjXy8zh7 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) July 14, 2026

Добавим, что в последних шести очных матчах испанцы одержали четыре победы.

К слову, на нашем сайте вы можете посмотреть анонс матча Испания – Франция.

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