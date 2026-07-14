iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Дешам признал превосходство Испании перед очной встречей в 1/2 финала

Не верит в свою команду перед игрой в Далласе.
Сегодня, 09:06       Автор: Валентина Чорноштан
Дидье Дешам / Getty Images
Дидье Дешам / Getty Images

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам считает Испанию главным претендентом на победу в полуфинальном матче чемпионата мира.

Напомним, что игра Франции против испанцев пройдёт во вторник, 14 июля, в 22:00 по киевскому времени.

"Испания - безусловный фаворит. Они много забивают и за весь турнир пропустили только один мяч. Не собираюсь оказывать на них дополнительное давление - их результаты говорят сами за себя", — отметил французский специалист.

Добавим, что в последних шести очных матчах испанцы одержали четыре победы.

К слову, на нашем сайте вы можете посмотреть анонс матча Испания – Франция.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Франции по футболу Дедье Дешам

Статьи по теме

Лидеры Франции повторили достижение Бразилии 2002 года на ЧМ Лидеры Франции повторили достижение Бразилии 2002 года на ЧМ
Фанаты Марокко устроили ночную шумовую атаку у отеля сборной Франции Фанаты Марокко устроили ночную шумовую атаку у отеля сборной Франции
Полузащитник Реала пропустит матч 1/8 финала ЧМ Полузащитник Реала пропустит матч 1/8 финала ЧМ
Шерки не спит из-за Дешама. Скандал в сборной Франции Шерки не спит из-за Дешама. Скандал в сборной Франции

Видео

Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб
Украинский вингер отличился голом в дебютном матче за новый клуб

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: полуфинальный матч ЧМ-2026 Франция - Испания и игры Лиги чемпионов
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
ЧМ-2026: Аргентина прошла Швейцарию, впереди полуфиналы
просмотров

Последние новости

Бокс10:50
Легенда бокса вынес суровый вердикт Усику после отказа от чемпионских поясов
Теннис10:25
Костюк обошла Гофф и Осаку по уникальному достижению
ЧМ-202610:00
Франция против Испании: на что ставить в матче 1/2 финала?
Европа09:53
Моуринью хочет купить в Реал звезду сборной Украины
Формула 109:30
Перес откровенно рассказал о своей роли в Ред Булл
ЧМ-202609:06
Дешам признал превосходство Испании перед очной встречей в 1/2 финала
ММА08:47
Беленюк прокомментировал свой первый бой в ММА
Европа08:19
Бавария готова рассмотреть трансфер своего топ-защитника
ЧМ-202608:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Испания VS Франция
ЧМ-202607:48
Экс-защитник сборной Англии оценил шансы своей команды против Аргентины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK