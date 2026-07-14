Макгрегор раскрыл будущие планы в UFC после травмы

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор впервые рассказал о своих дальнейших планах после тяжёлой травмы.

Напомним, что 12 июля на турнире UFC 329 ирландец получил серьёзную травму уже после первого удара ногой в поединке против Макса Холлоуэя и был вынужден досрочно завершить бой.

Конор опубликовал большое обращение в социальных сетях, в котором сделал акцент на своей вере, отметив, что полностью изменил образ жизни и намерен придерживаться этих принципов в дальнейшем.

Макгрегор также в своём посте раскрыл спортивные планы на ближайшее будущее: по его словам, следующим этапом станет операция, после которой он пройдёт курс восстановления, возобновит тренировки и постарается снова выйти в октагон, чтобы провести последний бой по действующему контракту с UFC.

Ранее стало известно, что Холлоуэй требует реванша у травмированного Макгрегора.

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