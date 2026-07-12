Макгрегор проиграл Холлоуэю на UFC 329 из-за травмы ноги

В ночь на 12 июля состоялся турнир UFC 329 в Лас‑Вегасе, в котором главным боем вечера был реванш Конора Макгрегора против Макса Холлоуэя. Добавим, что встреча проходила в полусреднем весе.

Напомним, что их первый бой в 2013 году завершился победой ирландца единогласным решением судей, однако в недавнем поединке ситуация изменилась.

Поединок завершился буквально в первые секунды. Макгрегор попытался начать бой с хай‑кика, но не только не попал в цель, а ещё и неудачно приземлился на опорную ногу. Повреждение оказалось серьёзным.

Ирландец предпринял несколько попыток продолжить схватку, однако двигаться полноценно он уже не мог и в итоге сам подал сигнал рефери, что не способен драться дальше.

WTF just happened with Conor McGregor at UFC 329?



Fight Over in Round 1 pic.twitter.com/SdkAwpXga5 — SupahAndre⚡️ (@SupahAndre) July 12, 2026

В результате техническим нокаутом победа была присуждена Максу Холлоуэю. Для Конора этот бой стал первым с июля 2021 года, когда он также проиграл Дастину Порье и получил тяжёлый перелом ноги.

Тем временем в боксе новый чемпион WBA в супертяжёлом весе успешно провёл первую защиту.

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