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Беленюк победно дебютировал в ММА

Украинский боец одолел в первом раунде 53-летнего израильского соперника.
Сегодня, 21:41       Автор: Игорь Мищук
Жан Беленюк и Хаим Гозали / instagram.com/arena.championship
Жан Беленюк и Хаим Гозали / instagram.com/arena.championship

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе и народный депутат Украины Жан Беленюк (1-0) успешно дебютировал в ММА в бою с бывшим бойцом Bellator Хаимом Гозали (15-7).

Поединок 35-летнего украинца и 53-летнего израильтянина состоялся в субботу, 11 июля, в киевском Дворце спорта на шоу промоушена Arena и прошел в весовой категории до 87 кг.

Беленюк одержал победу уже в первом раунде противостояния. Украинец забил соперника в партере, нанес ему рассечение и выиграл бой техническим нокаутом после того, как команда израильтянина отказалась от продолжения поединка.

Для украинца это был первый в карьере бой по правилам смешанных единоборств.

Напомним, что Беленюк завершил карьеру борца в августе 2024 года после завоевания бронзовой медали на Олимпиаде‑2024 в Париже.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жан Беленюк

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Беленюк победно дебютировал в ММА
Беленюк победно дебютировал в ММА

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