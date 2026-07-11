iSport.ua
Русский Українська
Баскетбол

Звезда Сперс подписал 5-летнее продление с Сан-Антонио

Вембаньяма пожертвовал деньгами, чтобы команда сумела усилиться.
Сегодня, 14:43       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Вембаньяма / Getty Images
Виктор Вембаньяма / Getty Images

Виктор Вембаньяма договорился с Сан-Антонио Сперс о новом долгосрочном контракте.

Как передаёт инсайдер Шэмс Чарания в Х, французский центровой продлил соглашение на пять лет.

Общая стоимость сделки составит 252 миллиона долларов, при этом последний сезон будет предусматривать опцию игрока.

Добавим, что Вембаньяма имел возможность получить контракт стоимостью около 303 миллионов долларов, однако согласился на менее крупное соглашение, чтобы команда сумела усилиться топ-игроками.

Ранее стали известны три наиболее вероятных варианта, куда уйдёт Леброн.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сан-Антонио Сперс Виктор Вембаньяма

Статьи по теме

Вембаньяма разнёс свою команду после поражения в финале НБА Вембаньяма разнёс свою команду после поражения в финале НБА
Сперс побил рекорд Кливленда по трёхочковых Сперс побил рекорд Кливленда по трёхочковых
Лидер Сан-Антонио может получить дисквалификацию Лидер Сан-Антонио может получить дисквалификацию
Медосмотр Эдерсона поставил трансфер под угрозу Медосмотр Эдерсона поставил трансфер под угрозу

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

НБА14:43
Звезда Сперс подписал 5-летнее продление с Сан-Антонио
Европа14:25
Медосмотр Эдерсона поставил трансфер под угрозу
ММА13:46
UFC 329 установил рекорд промоушена по кассовым сборам
Европа13:24
Спортинг Канзас-Сити заинтересован в подписании экс-игрока Ливерпуля
Европа12:51
Украинский вратарь может стать основным в Реале после травмы Куртуа
Европа12:29
Клопп рассказал о срыве трансфера звезды Реала в Ливерпуль
Формула 112:03
Сайнс обеспокоен отсутствием прогресса Уильямс
Европа11:42
Форвард Барселоны может перейти в парижский клуб
ЧМ-202611:30
Англичане против норвежцев, Аргентина попытается пройти Швейцарию: на что ставить в матчах 1/4 финала?
ЧМ-202611:19
Сборной Испании остался один шаг до рекорда среди национальных команд
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK