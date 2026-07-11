Звезда Сперс подписал 5-летнее продление с Сан-Антонио

Виктор Вембаньяма договорился с Сан-Антонио Сперс о новом долгосрочном контракте.

Как передаёт инсайдер Шэмс Чарания в Х, французский центровой продлил соглашение на пять лет.

Общая стоимость сделки составит 252 миллиона долларов, при этом последний сезон будет предусматривать опцию игрока.

Добавим, что Вембаньяма имел возможность получить контракт стоимостью около 303 миллионов долларов, однако согласился на менее крупное соглашение, чтобы команда сумела усилиться топ-игроками.

Ранее стали известны три наиболее вероятных варианта, куда уйдёт Леброн.

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