Украинский вратарь может стать основным в Реале после травмы Куртуа

Тибо получил травму бедра в матче с Испанией и был заменён.

Спортивный врач Дмитрий Бабелюк поделился своими мыслями касательно травмы голкипера сборной Бельгии и мадридского Реала Тибо Куртуа в четвертьфинальном матче чемпионата мира против Испании.

По словам специалиста, повреждение похоже на травму мышц бедра, из‑за чего существует вероятность, что бельгийцу потребуется больше времени на восстановление.

Следовательно, можно ожидать, что в начале сезона‑2026/27 основным вратарём будет украинский голкипер Андрей Лунин.

Также врач отметил, что бельгиец уже страдал от аналогичных проблем, которые возникали у него и в прошлом году. Но Бабелюк подчеркнул, что окончательные сроки станут понятны после официального диагноза.

К слову, Швейцария теряет главную звезду перед четвертьфиналом чемпионата мира.

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