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Футбол

К Довбику в Роме может присоединиться звёздный аргентинец

Гарначо может покинуть Челси в летнее трансферное окно.
Сегодня, 10:47       Автор: Валентина Чорноштан
Алехандро Гарначо / Getty Images
Алехандро Гарначо / Getty Images

Рома нацелилась на аренду Алехандро Гарначо.

Римляне проявляют предметный интерес к 22‑летнему вингеру, об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио.

Итальянский клуб рассматривает возможность временного трансфера аргентинца с последующим правом выкупа.

Тем временем Челси готов расстаться с игроком, но не менее чем за 40 миллионов евро.

К слову, Альварес сделал первый шаг к переходу в Барселону.

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