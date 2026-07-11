iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Сборной Испании остался один шаг до рекорда среди национальных команд

Не уступает в игровое время – больше двух лет.
Сегодня, 11:19       Автор: Валентина Чорноштан
Микель Мерино / Getty Images
Микель Мерино / Getty Images

Испания в одном шаге от исторического рекорда.

На текущий момент у подопечных Луиса де ла Фуэнте 36 матчей без поражений. Последнее поражение испанцев датируется мартом 2024 года, тогда в товарищеском матче они уступили Колумбии со счётом 0:1.

Следовательно, красная фурия сравнялась с достижением сборной Аргентины, которая в период 2019–2022 годов не проигрывала на протяжении 36 матчей.

До абсолютного рекорда, принадлежащего Италии (37 матчей без поражений в период 2018–2021 годов), остался всего один шаг. Их ближайший матч пройдёт 14 июля против Франции.

К слову, на нашем сайте вы можете почитать анонс на матчи Норвегия – Англия, Аргентина – Швейцария.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу

Статьи по теме

Испания установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала Испания установила интересное достижение, выйдя в 1/2 финала
Бельгия прервала феноменальную серию голкипера сборной Испании Бельгия прервала феноменальную серию голкипера сборной Испании
Гави высказался о самом опасном сопернике Испании на ЧМ Гави высказался о самом опасном сопернике Испании на ЧМ
Игрок сборной Испании стал лучшим в истории по обводкам на ЧМ Игрок сборной Испании стал лучшим в истории по обводкам на ЧМ

Видео

Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира
Победный гол Аргентины против Египта стал 3000-м на чемпионатах мира

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: четвертьфинальный матч ЧМ-2026 Испания - Бельгия
просмотров
Костюк уступила в полуфинале Уимблдона
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проведут спарринг после матча квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Шахтера: "горняки" проведут спарринги с хорватскими командами
просмотров

Последние новости

Европа13:24
Спортинг Канзас-Сити заинтересован в подписании экс-игрока Ливерпуля
Европа12:51
Украинский вратарь может стать основным в Реале после травмы Куртуа
Европа12:29
Клопп рассказал о срыве трансфера звезды Реала в Ливерпуль
Формула 112:03
Сайнс обеспокоен отсутствием прогресса Уильямс
Европа11:42
Форвард Барселоны может перейти в парижский клуб
ЧМ-202611:30
Англичане против норвежцев, Аргентина попытается пройти Швейцарию: на что ставить в матчах 1/4 финала?
ЧМ-202611:19
Сборной Испании остался один шаг до рекорда среди национальных команд
Европа10:47
К Довбику в Роме может присоединиться звёздный аргентинец
Теннис10:24
Синнер прокомментировал победу над Джоковичем после матча
ЧМ-202610:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Норвегия vs Англия, Аргентина vs Швейцария
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK