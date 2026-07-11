Сборной Испании остался один шаг до рекорда среди национальных команд

Не уступает в игровое время – больше двух лет.

Испания в одном шаге от исторического рекорда.

На текущий момент у подопечных Луиса де ла Фуэнте 36 матчей без поражений. Последнее поражение испанцев датируется мартом 2024 года, тогда в товарищеском матче они уступили Колумбии со счётом 0:1.

Следовательно, красная фурия сравнялась с достижением сборной Аргентины, которая в период 2019–2022 годов не проигрывала на протяжении 36 матчей.

До абсолютного рекорда, принадлежащего Италии (37 матчей без поражений в период 2018–2021 годов), остался всего один шаг. Их ближайший матч пройдёт 14 июля против Франции.

Longest unbeaten runs in men’s international history:



◎ 37 - Italy (2018-2021)

◎ 36 - Argentina (2019-2022)

◉ 36 - Spain (current) 🆕



Next up: France 🍿 https://t.co/ki70YvdWwi — Squawka (@Squawka) July 10, 2026

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