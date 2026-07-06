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Футбол

Гави высказался о самом опасном сопернике Испании на ЧМ

Вспомнил победу в Браге и поделился ожиданиями от 1/8 финала.
Сегодня, 11:50       Автор: Валентина Чорноштан
Гави / Getty Images
Гави / Getty Images

Полузащитник сборной Испании и Барселоны Гави поделился ожиданиями от поединка против Португалии в 1/8 финала чемпионата мира‑2026.

По мнению хавбека, португальская команда станет самым серьёзным испытанием для испанцев на нынешнем турнире. Он отметил высокий уровень соперника и подчеркнул, что в составе Португалии собраны футболисты высокого класса.

Гави заявил, что ключевым фактором в предстоящей встрече станет строгое выполнение игрового плана, предложенного тренерским штабом, а также командное взаимодействие на протяжении всего матча.

Кроме того, полузащитник в интервью Mundo Deportivo сравнил Португалию со сборной Испании, назвав обе команды похожими по стилю игры.

Ранее Тухель жёстко прошёлся по арбитрам в матче против Мексики.

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