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Футбол

"Им будет нелегко": Модрич - о матче с Португалией

Пообещал бой до последнего.
Сегодня, 14:10       Автор: Валентина Чорноштан
Лука Модрич / Getty Images
Лука Модрич / Getty Images

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал выход команды в плей-офф.

"Нам нечего бояться, просто мы будем бороться и выложимся по полной", - приводят слова Модрича Sportske.

Также он высказался о предстоящей игре против Португалии в 1/16 финала:

Им, безусловно, тоже будет нелегко, когда они увидят нас на противоположной стороне поля.

К слову, травма защитника сборной Англии оказалась серьёзнее, чем предполагалось.

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