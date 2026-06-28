"Им будет нелегко": Модрич - о матче с Португалией

Капитан сборной Хорватии Лука Модрич прокомментировал выход команды в плей-офф.

"Нам нечего бояться, просто мы будем бороться и выложимся по полной", - приводят слова Модрича Sportske.

Также он высказался о предстоящей игре против Португалии в 1/16 финала:

Им, безусловно, тоже будет нелегко, когда они увидят нас на противоположной стороне поля.

К слову, травма защитника сборной Англии оказалась серьёзнее, чем предполагалось.

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