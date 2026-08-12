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Футбол

Барселона снова отправила предложение по Родри

Каталонцы уверены в успехе сделки.
Сегодня, 11:21       Автор: Валентина Чорноштан
Родри / Getty Images
Родри / Getty Images

Барселона сделала новое устное предложение Манчестер Сити по трансферу полузащитника Родри.

Отмечается, что каталонцы готовы заплатить около 60 млн евро плюс бонусы за 30‑летнего испанца.

Однако тем временем Сити оценивает хавбека в 80 млн евро. Барселона считает такую цену завышенной и рассчитывает найти компромисс.

По данным источника, итоговая сумма может составить от 60 до 80 млн евро, а бонусы могут стать ключевым фактором в переговорах.

К слову, Жирона хочет спасти свой бюджет продажей украинца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона Манчестер Сити Родри

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