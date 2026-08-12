Барселона снова отправила предложение по Родри
Барселона сделала новое устное предложение Манчестер Сити по трансферу полузащитника Родри.
Отмечается, что каталонцы готовы заплатить около 60 млн евро плюс бонусы за 30‑летнего испанца.
Однако тем временем Сити оценивает хавбека в 80 млн евро. Барселона считает такую цену завышенной и рассчитывает найти компромисс.
По данным источника, итоговая сумма может составить от 60 до 80 млн евро, а бонусы могут стать ключевым фактором в переговорах.
🚨🔵🔴 Barcelona have already made new verbal proposal to Manchester City for Rodri worth €60m with add-ons.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 12, 2026
Man City insist on €80m valuation to sell Rodri, Barça remain confident to close.
Half way between €60m bid and €80m can be the solution, with add-ons key. pic.twitter.com/9MSyTf0luZ
К слову, Жирона хочет спасти свой бюджет продажей украинца.
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