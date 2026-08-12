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Жирона хочет спасти свой бюджет продажей украинца

Зарплата - причина снижения цены на Цыганкова.
Сегодня, 07:30       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков по‑прежнему входит в сферу интересов других топ‑команд.

Отмечается, что из‑за того, что отступные за 28‑летнего футболиста составляют 30 млн евро, Жирона готова значительно снизить цену.

Ведь каталонский клуб не может позволить себе зарплату Цыганкова во втором дивизионе, а его контракт истекает следующим летом.

Тем самым Жирона рассчитывает выручить за игрока 10–15 млн евро. Главный фаворит на подписание украинца — Сельта, однако для неё даже такая сумма остаётся высокой, передаёт Faro de Vigo.

К слову, Монреаль объявил о трансфере бывшего игрока Барселоны и Арсенала.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Сельта Виго Виктор Цыганков ФК Жирона

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