Жирона хочет спасти свой бюджет продажей украинца

Украинский полузащитник Жироны Виктор Цыганков по‑прежнему входит в сферу интересов других топ‑команд.

Отмечается, что из‑за того, что отступные за 28‑летнего футболиста составляют 30 млн евро, Жирона готова значительно снизить цену.

Ведь каталонский клуб не может позволить себе зарплату Цыганкова во втором дивизионе, а его контракт истекает следующим летом.

Тем самым Жирона рассчитывает выручить за игрока 10–15 млн евро. Главный фаворит на подписание украинца — Сельта, однако для неё даже такая сумма остаётся высокой, передаёт Faro de Vigo.

К слову, Монреаль объявил о трансфере бывшего игрока Барселоны и Арсенала.

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