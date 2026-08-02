iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Жирона не хочет продавать украинского форварда

Ванат станет ключевым игроком в новом сезоне.
Сегодня, 10:47       Автор: Валентина Чорноштан
Владислав Ванат / Getty Images
Владислав Ванат / Getty Images

Владислав Ванат останется в Жироне. Каталонский клуб не намерен рассматривать предложения по трансферу.

Отмечается, что в клубе рассчитывают, что украинец поможет команде вернуться в элитный дивизион чемпионата Испании, пишет L'Esportiu.

Добавим, что ранее сообщалось об интересе к Ванату со стороны клубов Турции, однако каталонцы не планируют отпускать форварда.

Напомним, что накануне после восстановления от травмы украинец сумел оформить дубль в товарищеском матче против Кастельона.

К слову, Луис Энрике нацелился на звезду сборной Испании и Барселоны.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Владислав Ванат ФК Жирона

Статьи по теме

Ванат отличился дублем в спарринге за Жирону Ванат отличился дублем в спарринге за Жирону
Ванат возобновил тренировки в общей группе Жироны Ванат возобновил тренировки в общей группе Жироны
Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе Ванат может воссоединиться с экс-тренером Жироны в его новом клубе
Украинский легионер Жироны близок к переходу в Трабзонспор Украинский легионер Жироны близок к переходу в Трабзонспор

Видео

Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча
Полесье завершило борьбу в еврокубках, проиграв Копенгагену - видео матча

Популярное на сайте

Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2026
просмотров
Футбол сегодня: 1 тур УПЛ играют Черноморець и Оболонь
просмотров
Свитолина сыграет в четвертьфинале турнира в Вашингтоне
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2026
просмотров
УПЛ: Карпаты разгромили Кривбасс, Харьков дожал Верес
просмотров

Последние новости

Теннис13:52
Олейникова раскритиковала WTA за отмену благотворительного аукциона в поддержку ВСУ
Бокс13:23
Джейк Пол рассказал, почему нокаут от Джошуа не страшен
Европа12:48
Олимпиакос выставил украинца на трансфер
Европа12:25
Де Йонга в Барселоне заменит марокканский защитник
Европа11:48
Президент Ла Лиги призвал к полной смене руководства ФИФА
Формула 111:21
Ауди отказалась от обновлений мотора
Европа10:47
Жирона не хочет продавать украинского форварда
НБА10:23
Погода и логистика могут осложнить жизнь Леброну в новом сезоне
Формула 109:49
Альпин готовит место для ветерана Формулы-1
Европа09:24
Луис Энрике нацелился на звезду сборной Испании и Барселоны
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK