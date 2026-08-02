Жирона не хочет продавать украинского форварда

Владислав Ванат останется в Жироне. Каталонский клуб не намерен рассматривать предложения по трансферу.

Отмечается, что в клубе рассчитывают, что украинец поможет команде вернуться в элитный дивизион чемпионата Испании, пишет L'Esportiu.

Добавим, что ранее сообщалось об интересе к Ванату со стороны клубов Турции, однако каталонцы не планируют отпускать форварда.

Напомним, что накануне после восстановления от травмы украинец сумел оформить дубль в товарищеском матче против Кастельона.

К слову, Луис Энрике нацелился на звезду сборной Испании и Барселоны.

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