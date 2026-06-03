iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Украинский легионер Жироны близок к переходу в Трабзонспор

Турецкий гранд хочет сделать его лидером своей атаки.
Вчера, 22:36       Автор: Валентина Чорноштан
Виктор Цыганков / Getty Images
Виктор Цыганков / Getty Images

Трабзонспор хочет приобрести Виктора Цыганкова, сообщает Günebakış Haber.

По имеющейся информации, клуб уже провёл предварительные контакты с украинцем.

Отмечается, что хавбек положительно отнёсся к возможному переходу в чемпионат Турции.

Напомним, что Цыганков имеет соглашение с Жироной до лета 2027 года.

К слову, трансфер украинца в Лион сорвался из-за финансовых разногласий.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Трабзонспор Виктор Цыганков ФК Жирона

Статьи по теме

Чемпион Греции согласовал переход игрока сборной Украины Чемпион Греции согласовал переход игрока сборной Украины
Вингер сборной Украины может сменить клуб Вингер сборной Украины может сменить клуб
Клуб из МЛС интересуется вингером сборной Украины Клуб из МЛС интересуется вингером сборной Украины
Нидерландский клуб не собирается подписывать Цыганкова Нидерландский клуб не собирается подписывать Цыганкова

Видео

Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой
Временный чемпион WBC опубликовал специальное видео с призывом к Усику принять бой

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" одержали победу в спарринге с Польшей
просмотров
Футбол сегодня: товарищеские матчи сборных Дании, Италии, Нидерландов, Польши
просмотров
Свитолина вылетела с Ролан Гарроса в украинском дерби
просмотров
Плей-офф НБА: Нью-Йорк и Сан-Антонио встретятся в финальной серии
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:45
Бокс23:45
Галлахера: "Усик может добровольно сдать пояс WBC"
Киберспорт23:27
IEM Cologne Major 2026: вторая победа украинцев из B8
Теннис23:18
Сабаленко установила антирекорд турнира
Формула 122:55
Гран-при Монако: расписание уикенда
Европа22:50
Реал сделал запрос о трансфере защитника Арсенала
Европа22:36
Украинский легионер Жироны близок к переходу в Трабзонспор
Европа22:16
Трансфер украинца в Лион сорвался из-за финансовых разногласий
НБА21:40
Ирвинг может покинуть Даллас в межсезонье
Европа21:15
Кунде впервые прокомментировал трансферные слухи вокруг него
Теннис20:48
Сабаленко эмоционально прокомментировала поражение от Шнайдер
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK