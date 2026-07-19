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Футбол

Месси повторил достижение Кафу на чемпионатах мира

Аргентинец сравнялся с бразильцем по количеству участий в финалах мирового первенства.
Вчера, 23:22       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В воскресенье, 19 июля, на Мэт-Лайф Стэдиум в Нью-Джерси проходит финальный матч чемпионата мира-2026 между сборными Испании и Аргентины.

Лидер аргентинской команды Лионель Месси вышел на этот поединок в стартовом составе и установил очередное достижение.

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39-летний аргентинец стал вторым в истории футболистом, который принял участие в трех финалах чемпионатов мира. Ранее такое достижение покорилось бывшему защитнику сборной Бразилии Кафу.

Ранее сборная Аргентины с Месси уступила Германии (0:1 д.в.) в финале ЧМ-2014 и обыграла Францию (3:3, пен. 4:2) в 2022 году.

Сборная Бразилии с Кафу в финале 1994 года одолела Италию (0:0, пен. 3:2), в 1998 году уступила Франции (0:3), а в 2002 году обыграла Германию (2:0).

Ранее сообщалось, что Месси установил рекорд в финалах чемпионатов мира.

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