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Футбол

Джанни Инфантино подарил испанцам чемпионские перстни

Лично надел перстень на Родри.
Сегодня, 14:20       Автор: Валентина Чорноштан
Чемпионские перстни / Getty Images
Чемпионские перстни / Getty Images

Инфантино вручил игрокам Испании чемпионские перстни после победы на чемпионате мира‑2026.

После победы сборной Испании над Аргентиной (1:0) в финале чемпионата мира‑2026 президент ФИФА Джанни Инфантино посетил раздевалку команды и лично вручил футболистам чемпионские золотые перстни.

Капитан испанцев Родри стал одним из первых обладателей награды, примерив перстень и сделав совместное фото с главой ФИФА.

Добавим, что впервые в истории мировых первенств чемпионы получили такие памятные награды по аналогии с традицией американского спорта.

Напомним, что  сборная Испании сделала то, что не удавалось никому 34 года.

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