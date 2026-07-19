Стихия вмешалась в подготовку к финалу

Последняя тренировка сборной Испании перед финалом чемпионата мира была отменена из-за мощной грозы в районе Нью‑Йорка и Нью‑Джерси.

Занятие команды Луиса де ла Фуэнте сначала прервали, а затем полностью отменили в соответствии с американским протоколом безопасности, который запрещает проводить мероприятия на открытом воздухе при грозовой активности.

При этом ФИФА не предоставит испанцам дополнительное время для тренировки, об этом передаёт ESPN.

Добавим, что сборная Аргентины, которая базируется неподалёку, смогла провести занятие после 45‑минутной задержки.

К слову, Лапорта сделал сенсационное заявление перед финалом чемпионата мира.

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