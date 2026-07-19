iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Стихия вмешалась в подготовку к финалу

Тренировка Испании была отменена из-за молний.
Сегодня, 09:49       Автор: Валентина Чорноштан
Гроза на стадионе / Getty Images
Гроза на стадионе / Getty Images

Последняя тренировка сборной Испании перед финалом чемпионата мира была отменена из-за мощной грозы в районе Нью‑Йорка и Нью‑Джерси.

Занятие команды Луиса де ла Фуэнте сначала прервали, а затем полностью отменили в соответствии с американским протоколом безопасности, который запрещает проводить мероприятия на открытом воздухе при грозовой активности.

При этом ФИФА не предоставит испанцам дополнительное время для тренировки, об этом передаёт ESPN.

Добавим, что сборная Аргентины, которая базируется неподалёку, смогла провести занятие после 45‑минутной задержки.

К слову, Лапорта сделал сенсационное заявление перед финалом чемпионата мира.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сборная Испании по футболу

Статьи по теме

"Даже если бы его проигрывал": шокирующее заявление де ла Фуэнте перед финалом ЧМ "Даже если бы его проигрывал": шокирующее заявление де ла Фуэнте перед финалом ЧМ
Две звезды сборной пропустили тренировку Испании перед финалом ЧМ Две звезды сборной пропустили тренировку Испании перед финалом ЧМ
"Когда проигрываешь, ищешь оправдания": Де ла Фуэнте ответил Дешаму на критику судейства "Когда проигрываешь, ищешь оправдания": Де ла Фуэнте ответил Дешаму на критику судейства
"Не стоит ничего ожидать": Ямаль ответил критикам перед полуфиналом с Францией "Не стоит ничего ожидать": Ямаль ответил критикам перед полуфиналом с Францией

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

Формула 110:22
Мерседес повторил достижение Ред Булл и Уильямса
ЧМ-202609:49
Стихия вмешалась в подготовку к финалу
ЧМ-202609:23
Лапорта сделал сенсационное заявление перед финалом ЧМ
ЧМ-202608:47
Хавбек сборной Франции побил рекорд Пеле по ассистам
ЧМ-202608:23
ФИФА проанализирует влияние перерывов на гидратацию после завершения ЧМ
ЧМ-202608:00
ЧМ-2026: Анонс дня — Испания vs Аргентина
ЧМ-202607:50
Сака повторил достижение 1986 года
ЧМ-202607:25
Франция повторила антирекорд Евро-1968
Европа07:05
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
ЧМ-202602:06
Англия в безумном матче обыграла Францию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK