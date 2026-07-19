iSport.ua
Русский Українська

Усик признался, кому бы уступил в поединке

Оценил шансы против Али.
Сегодня, 12:18       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик назвал победителя в гипотетическом бою с Мухаммедом Али.

Непобеждённый украинец заявил, что уступил бы легендарному Мухаммеду Али в очном поединке, передаёт Fight Hype. 

По мнению украинца, бой получился бы очень тяжёлым и продлился бы всю дистанцию - 12 или даже 15 раундов.

При этом Усик уверен, что победу раздельным решением судей одержал бы именно Мухаммед Али.

К слову, Усик назвал последнего соперника в карьере.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Мохаммед Али

Статьи по теме

Усик назвал последнего соперника в карьере Усик назвал последнего соперника в карьере
Усик объявил, за кого будет болеть в финале ЧМ Усик объявил, за кого будет болеть в финале ЧМ
Усик объяснил, почему он больше не держится за титулы Усик объяснил, почему он больше не держится за титулы
Джошуа объяснил, что ему дали тренировки с командой Усика Джошуа объяснил, что ему дали тренировки с командой Усика

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал Чемпионата мира
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

Лига Чемпионов12:44
Шахтер может проводить домашние матчи Лиги чемпионов в Великобритании
Бокс12:18
Усик признался, кому бы уступил в поединке
ЧМ-202611:44
Чуамени рассказал, как Дешам пытался спасти Францию при 0:4
ЧМ-202611:20
Англия впервые за 44 года обыграла Францию в официальном турнире
ЧМ-202611:00
Финал чемпионата мира: на что ставить в решающем матче?
Бокс10:46
Усик назвал последнего соперника в карьере
Формула 110:22
Мерседес повторил достижение Ред Булл и Уильямса
ЧМ-202609:49
Стихия вмешалась в подготовку к финалу
ЧМ-202609:23
Лапорта сделал сенсационное заявление перед финалом ЧМ
ЧМ-202608:47
Хавбек сборной Франции побил рекорд Пеле по ассистам
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK