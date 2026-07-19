Усик признался, кому бы уступил в поединке

Александр Усик назвал победителя в гипотетическом бою с Мухаммедом Али.

Непобеждённый украинец заявил, что уступил бы легендарному Мухаммеду Али в очном поединке, передаёт Fight Hype.

По мнению украинца, бой получился бы очень тяжёлым и продлился бы всю дистанцию - 12 или даже 15 раундов.

При этом Усик уверен, что победу раздельным решением судей одержал бы именно Мухаммед Али.

К слову, Усик назвал последнего соперника в карьере.

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