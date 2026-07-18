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Усик объявил, за кого будет болеть в финале ЧМ

Объяснил свой выбор.
Сегодня, 13:38       Автор: Валентина Чорноштан
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Александр Усик назвал сборную, за которую будет болеть в финале чемпионата мира‑2026.

Непобеждённый украинец признался, что в финале чемпионата мира‑2026 будет поддерживать сборную Испании, сообщает FightHype.

Александр объяснил свой выбор тем, что после вылета Португалии решил болеть именно за испанцев. Также Усик назвал своих любимых игроков сборной Испании.

Среди легенд он выделил Серхио Рамоса и Карлеса Пуйоля, а из нынешнего поколения — Эмерика Лапорта, Родри и Ламина Ямаля, отметив, что нынешняя испанская команда играет "на другом уровне".

Ранее Усик объяснил, почему он больше не держится за титулы.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик

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