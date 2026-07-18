Трубин может переехать в топ-клуб Лиги 1

Может перейти в ПСЖ и стать одноклубником Забарного.

Голкипер Бенфики и сборной Украины Анатолий Трубин может продолжить карьеру в ПСЖ.

По информации Foot01, парижский клуб рассматривает 24-летнего украинца в качестве кандидата на позицию основного вратаря.

Несмотря на прописанные в контракте отступные в размере 100 миллионов евро, Бенфика может согласиться отпустить Трубина за 20 миллионов, поскольку до окончания соглашения осталось два года.

Добавим, что всего за португальский клуб украинский голкипер провел 149 матчей, пропустил 144 мяча и 59 раз сохранил свои ворота в неприкосновенности.

Тем временем Цыганков через агентов заявил о готовности к переходу.

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