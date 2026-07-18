Гасли шокировал откровением об аварии на Гран-при Бельгии

Прокомментировал вылет с трассы в Спа.

Накануне пилот Альпин Пьер Гасли попал в аварию и сильно разбил болид в конце второй практики.

Пьер двигался на высокой скорости, болид занесло, французу не удалось вернуть контроль над машиной, и её отбросило в заграждения за пределами трассы в 14‑м повороте.

Несмотря на инцидент, Гасли остался доволен итогами дня, отметив, что команда протестировала ряд новинок и теперь сосредоточится на выборе оптимальных настроек перед квалификацией, передаёт Motorsport‑Magazin.

Машину сильно снесло, срыв был очень заметным. Я потерял контроль и не сумел удержать машину. На корректировку потребовалось слишком много времени, и к тому моменту, когда я справился, машина уже оказалась за пределами трассы — вернуться я не мог. Но в целом это был довольно хороший тестовый день.

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