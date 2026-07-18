iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Гасли шокировал откровением об аварии на Гран-при Бельгии

Прокомментировал вылет с трассы в Спа.
Сегодня, 13:00       Автор: Валентина Чорноштан
Пьер Гасли / Getty Images
Пьер Гасли / Getty Images

Накануне пилот Альпин Пьер Гасли попал в аварию и сильно разбил болид в конце второй практики.

Пьер двигался на высокой скорости, болид занесло, французу не удалось вернуть контроль над машиной, и её отбросило в заграждения за пределами трассы в 14‑м повороте.

Несмотря на инцидент, Гасли остался доволен итогами дня, отметив, что команда протестировала ряд новинок и теперь сосредоточится на выборе оптимальных настроек перед квалификацией, передаёт Motorsport‑Magazin.

Машину сильно снесло, срыв был очень заметным. Я потерял контроль и не сумел удержать машину. На корректировку потребовалось слишком много времени, и к тому моменту, когда я справился, машина уже оказалась за пределами трассы — вернуться я не мог. Но в целом это был довольно хороший тестовый день.

Ранее стало известно что Феррари на 10 тысяч евро.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Пьер Гасли

Статьи по теме

ФИА вернула Гасли подиум на Гран-при Монако ФИА вернула Гасли подиум на Гран-при Монако
Гасли - о Монако: Прямо сейчас у меня разбито сердце… Гасли - о Монако: Прямо сейчас у меня разбито сердце…
Ротация в Альпин. Гасли заменят на практике в Абу-Даби Ротация в Альпин. Гасли заменят на практике в Абу-Даби
Альпин утвердила состав пилотов на сезон-2026 в Формуле-1 Альпин утвердила состав пилотов на сезон-2026 в Формуле-1

Видео

Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча
Аргентина в волевом стиле одолела Англию в полуфинале ЧМ-2026 - видео матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответный матч Динамо с Университатей в квалификации Лиги Европы
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" прошли Университатю в квалификации Лиги Европы и сыграют с ПАОК
просмотров
Калинина уступила на старте турнира в Яссах
просмотров
ЧМ-2026: финал Испания - Аргентина, матч за третье место пройдет между Англией и Францией
просмотров

Последние новости

ЧМ-202614:48
Мартинес уничтожил миф о лёгкой сетке Аргентины
Европа14:23
Трубин может переехать в топ-клуб Лиги 1
Европа13:59
Цыганков через агентов заявил о готовности к переходу
ЧМ-202613:38
Усик объявил, за кого будет болеть в финале ЧМ
Формула 113:00
Гасли шокировал откровением об аварии на Гран-при Бельгии
Формула 112:47
Феррари оштрафовали на 10 000 евро
НБА12:32
Леброн Джеймс рассказал о том, как выбирает клуб
Бокс11:51
Усик объяснил, почему он больше не держится за титулы
ЧМ-202611:25
Кейн высказался о самом горьком поражении в карьере на Мундиале
ЧМ-202610:51
ФИФА официально утвердила перерыв в финале ЧМ
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK